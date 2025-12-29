Haberler

"Merkezin seninle güzel" projesi Diyadin'de

'Merkezin seninle güzel' projesi Diyadin'de
Güncelleme:
Ağrı'nın Diyadin ilçesinde, gençlerin sosyal ve kişisel gelişimlerine katkı sunmayı amaçlayan 'Merkezin Seninle Güzel' projesi kapsamında önemli bir etkinlik gerçekleştirildi. Atatürk Ortaokulu öğrencileri, Gençlik Merkezi'nin sunduğu eğitim ve sosyal imkanlar hakkında bilgi aldı.

Ağrı'nın Diyadin ilçesinde gençlere yönelik yürütülen Merkezin Seninle Güzel Projesi kapsamında önemli bir farkındalık etkinliği gerçekleştirildi.

Ağrı Diyadin Gençlik Merkezi ile İlçe Spor Müdürlüğü iş birliğinde yürütülen proje çerçevesinde, Atatürk Ortaokulu öğrencileriyle bir araya gelindi. Okulda düzenlenen etkinlikte, Gençlik Merkezi bünyesinde sürdürülen sportif, kültürel, sanatsal ve eğitsel faaliyetler hakkında öğrencilere kapsamlı bilgilendirme yapıldı. Gençlerin sosyal, fiziksel ve kişisel gelişimlerine katkı sunmayı amaçlayan kurslar ve projeler öğrencilere tanıtılırken, gençlerin ilgi alanlarına yönelik çalışmalar hakkında da detaylı bilgiler paylaşıldı.

Buluşma sırasında öğrenciler, Gençlik Merkezi'nde sunulan imkanlar ve faaliyetler hakkında merak ettikleri soruları yetkililere yöneltti. Öğrencilerin etkinliğe gösterdiği yoğun ilgi ve aktif katılım dikkat çekerken, karşılıklı soru-cevaplarla samimi bir ortam oluştu. Gençlerin enerjisi, ilgisi ve heyecanı etkinliğe ayrı bir renk kattı. Yetkililer, bu tür çalışmalarla gençlerin kendilerini keşfetmelerine, yeteneklerini geliştirmelerine ve sosyal hayata daha aktif katılmalarına destek olmayı hedeflediklerini ifade etti. Diyadin Gençlik Merkezi olarak her zaman gençlerin yanında olduklarını vurgulayan yetkililer, benzer etkinliklerin ilçe genelindeki okullarda devam edeceğini belirtti.

Etkinlik, günün anısına çekilen hatıra fotoğraflarının ardından sona erdi. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
