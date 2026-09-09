Haberler

Diyadin’de 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Diyadin’de 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ağrı’nın Diyadin ilçesinde gerçekleştirilen denetimlerde, kasten öldürme suçundan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A.P. (54) yakalandı.

Ağrı'nın Diyadin ilçesinde gerçekleştirilen denetimlerde, kasten öldürme suçundan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A.P. (54) yakalandı.

Ağrı'nın Diyadin ilçesinde polis ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde, hakkında "kasten öldürme" suçundan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A.P. (54) yakalandı. Şahsın denetim sırasında başkasına ait kimlik kartını ibraz ettiği belirtildi.

Diyadin Kaymakamlığı, İlçe Emniyet Amirliği ekiplerinin huzur ve asayişin sağlanmasına yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında aranan bir şahsın yakalandığını duyurdu.

Kaymakamlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, gerçekleştirilen denetimler sırasında kontrol edilen M.A.P.'nin (54), hakkında "kasten öldürme" suçundan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi.

Denetim sırasında şahsın ayrıca başkasına ait kimlik kartını ibraz ettiği belirlendi. Ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alınan M.A.P. hakkında adli işlem başlatıldı.

Diyadin Kaymakamlığı açıklamasında, ilçenin huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla suç ve suçlularla mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğünü bildirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaşif Kozinoğlu’nun şüpheli ölümünde 15 yıl sonra mezarı açılacak

Kozinoğlu'nun şüpheli ölümünde taşları yerinden oynatacak karar
İran'dan ABD'ye misilleme! F-35'lerin bulunduğu üsse ağır hasar verildi

İntikam yemini sonrası füzeler ateşlendi: Kritik üs ağır hasar aldı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İzlemeyenler bin pişman! Dün gece ortalık yandı

İzlemeyenler bin pişman! Dün gece ortalık yandı

Okan Buruk ve İsmail Kartal'ın Şampiyonlar Ligi pozları olay oldu

Birine eleştiri birine beğeni var! Şampiyonlar Ligi pozları olay oldu
6 maçtır gol yemiyorlar! Acun Ilıcalı futbolcularına öyle bir söz verdi ki...

Acun çıldırdı! Verdiği sözü paylaşan paylaşana
Polise alkollü olduğunu itiraf etti! Ceza yemeyince 'kurtuldum' diye sevindi

Polise alkollü olduğunu itiraf etti, ceza yemeyince de...

Filenin Sultanları'nın şampiyonluk ödülü düştü! İşte nedeni

150 Cumhuriyet altını alamayacaklar! İşte nedeni
Hürmüz'de savaş büyüyor, petrol 100 dolara dayandı! Gözler akaryakıtta

Savaş yeniden alevlendi, piyasalar allak bullak! Fiyatlar uçuşa geçti
Bak sen şu Kara Haydar'a! 'Eşi 16 yaşındayken peşine düştü' iddiası

Bak sen şu Kara Haydar'a: Eşi sadece 16 yaşındayken...