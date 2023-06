Disk Eskişehir Bölge Temsilcisi Kaya: "Emeğiyle Geçinenler Yoksullaşıyor"

MELTEM KARAKAŞ

DİSK Eskişehir Bölge Temsilcisi Zeynep Kaya, 15-16 Haziran Büyük İşçi Direnişinin 53. yıldönümü dolayısıyla, "Türkiye'de işçi sınıfı asgari ücrete mahküm edilmek isteniyor. Gelir dağılımı bozuluyor, zengin daha zengin olurken emeğiyle geçinenler yoksullaşıyor" açıklamasını yaptı.

DİSK üyesi işçiler, 15-16 Haziran Büyük İşçi Direnişinin 53. yıldönümü nedeniyle Eskişehir'de Ulus Anıtı önünde toplandı. "Vergide adalet istiyoruz" sloganı atan işçilerin açıklamasına CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü de destek verdi. İşçiler adına basın açıklamasını yapan DİSK Eskişehir Bölge Temsilcisi Zeynep Kaya şunları söyledi:

"İŞÇİ SINIFI 15-16 HAZİRAN 1970'TE YAŞAMI DURDURDU"

"DİSK'in ve Türkiye işçi sınıfının en büyük direnişlerinden 15-16 Haziran şanlı işçi direnişinin 53'üncü yılındayız. İşçi sınıfının birliğinin, dayanışmasının ve mücadelesinin sembolü haline gelen bu onurlu direnişte yaşamını yitiren arkadaşlarımızı bir kez daha saygıyla anıyoruz. Yaklaşık yarım asır önce DİSK'in kapatılması girişimlerine karşı ayağa kalkan işçi sınıfı 15-16 Haziran 1970'te yaşamı durdurmuş, şalterleri indirerek alanları doldurmuştu. İşçiler sendikalarını ve örgütlenme haklarını direne direne savunmuştu. 1967 yılında kurulan DİSK'in büyümesini fabrikalarda, işyerlerinde engelleyemeyenler, DİSK'in kapısına kilit vurmak için bir yasal düzenleme arayışına girmişlerdi. Hükümet Sendikalar Kanunu'nda değişiklik yaparak, örgütlenmenin önüne devasa bir baraj koyarak DİSK'i fiilen ortadan kaldırmak istiyordu. Dönemin Çalışma Bakanı övünerek; 'Türk-İş'ten başka konfederasyon kalmayacak' diyordu. DİSK bu yasa değişikliğine sert tepki gösterdi. Yapılan görüşmeler sonuç vermeyince direnmek şart olmuştu. 14 Haziran 1970'te DİSK'te yapılan ve işyeri temsilcilerinin ve öncü sendikacıların katıldığı bir toplantıda Kemal Türkler'in yaptığı konuşma işaret fişeği oldu.

"HER ŞEYİ YAPAN İŞÇİLER DURDUKÇA DÜNYA DURUR"

DİSK'in kurucu Genel Başkanı Kemal Türkler şöyle diyordu konuşmasında; 'Meclis'teki kanuna karşı kısa zamanda DİSK'e bağlı bütün sendikaların hemen kendi işkollarında greve geçmesi gerekir arkadaşlar. Biz işçiyiz, dünyada her şeyi yapan işçiler amma işçiler durduğu zaman, dünyada her şeyi yapan işçiler durdukça dünya durur arkadaşlar, uçak durur, gemi durur, fabrikalar durur, bütün vasıtalar durur çünkü biz işçiler buna hakim olduğumuz müddetçe her şey de o zaman kendiliğinden halledilmiş olur'. Nitekim Kemal Türkler'in dediği gibi oldu. 15-16 Haziran 1970'te on binlerce işçi DİSK'e ve sendikalarına sahip çıkmak için iki gün boyunca Kocaeli-İstanbul hattında iş bırakıp direnişe geçti. Sadece DİSK'li işçiler değil, sendikalı sendikasız diğer işçiler de katıldı bu şanlı direnişe.

"BEDEL ÖDEYEN İŞÇİLERİ MÜCADELEMİZDE YAŞATIYORUZ"

İşçiler fabrikaları boşaltarak yollara aktılar. Ne polis copları ne panzerler ne de barikatlar... Birleşen işçileri hiç bir şey, durduramadı. Direnişe şehit verdiler üç yürekli insanı. Yaşar Yıldırım, Mustafa Bayram ve Mehmet Gıdak adlı işçiler öldürüldü. Hükümet 16 Haziran 1970'te sıkıyönetim ilan etti, Kemal Türkler başta olmak üzere çok sayıda sendikacı ve işçi tutuklandı. Binlerce işçi işten çıkartıldı ama DİSK'i kapatmaya yönelik girişimler boşa çıkarıldı. Özetle, sömürüye nasırlı ellerin yumruğunu vurduğu gündür 15-16 Haziran! İşçilerin DİSK'e güvendiği ve sahip çıktığı gündür. Sarı ve güdümlü sendikalara karşı işçi sınıfının DİSK'i seçtiği ve onu bağrına bastığı gündür. İşçi sınıfı haklarına el uzatıldığında neler yapabileceğini bu şanlı direniş ile gösterdi. 15-16 Haziran direnişçilerini, sendikal hakları için bedel ödeyen işçileri mücadelemizde yaşatıyoruz, yaşatacağız, yaşatmalıyız.

"İŞÇİ SINIFI ASGARİ ÜCRETE MAHKUM EDİLMEK İSTENİYOR"

"Bugün de işçilerin hakları ciddi tehditler altında. Zamlar ücretlerimizi eritiyor, alım gücümüz geriliyor. Sendikal haklarımız sistematik olarak saldırı altında. Ülkemiz dünyada sendikal hakların en kötü olduğu 10 ülkeden biri. Grevler yasaklanıyor, Anayasa'daki grev hakkımızı kullanmamız imkansız hale getiriliyor. Böylece Türkiye'de işçi sınıfı asgari ücrete mahküm edilmek isteniyor. Açlık sınırının bile altındaki asgari ücret ortalama ücret haline geliyor. Gelir dağılımı bozuluyor, zengin daha zengin olurken emeğiyle geçinenler yoksullaşıyor. Vergi adaletsizliği nedeniyle ekmeğimiz daha da küçülüyor. İşçiler patronuyla, fakirler zenginlerle aynı oranda vergi veriyor. Kasıtlı olarak düşük belirlenen vergi dilimleriyle yılın ortasında işçilerin vergileri artıyor, ücretleri düşüyor.

"İŞÇİ SINIFI HAKLARINA SAHİP ÇIKMAK İÇİN BİRLEŞMEK ZORUNDA"

Güvencesiz çalışma, taşeron düzeni kamuda, belediyelerde bile devam ediyor. İş cinayetleri durmak bilmiyor. İnsanca bir ücretle, insanca bir çalışma ortamında güvenceli bir iş hakkımıza sürekli olarak el uzatılıyor. Emekli olmak zaten zor iken düşük maaşlar nedeniyle emeklilikte bile çalışmak zorunda kalıyoruz. Tüm bu sorunlar karşısında yapmamız gereken bellidir; örgütlerimizi büyütmek, birliğimizi sağlamlaştırmak ve mücadelemizi yükseltmek. 53 yıl önce sendikal hakları için ayağa kalkan işçi sınıfı, bugün de haklarına sahip çıkmak için birleşmek ve mücadele ederek kazanmak zorundadır. 53 yıl önce de 53 yıl sonra da kurtuluş birliğimizdedir, kurtuluş ortak mücadelemizdedir, kurtuluş ellerimizdedir."