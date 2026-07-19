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Dışişleri Bakanlığından Yunanistan'a Batı Trakya tepkisi

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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Yunanistan'ın Batı Trakya Türk Azınlığı'na ait sekiz ilkokulu kapatma kararını kınayarak Lozan Barış Antlaşması hükümlerinin ihlal edildiğini belirtti.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Yunanistan'ın Batı Trakya Türk Azınlığı'na ait sekiz ilkokulu daha kapatma kararını kınayarak, "Bu baskıcı karar ve uygulamalar, Lozan Barış Antlaşması hükümlerinin ihlali niteliğindedir" dedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Yunanistan'ın Batı Trakya Türk Azınlığı'na ait sekiz ilkokulu kapatmasına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Karara tepki gösteren Keçeli, "Yunanistan'ın, öğrenci sayısının yetersizliği bahanesiyle Batı Trakya Türk Azınlığı'na ait sekiz ilkokulu kapatma kararını kınıyoruz. Bu son kararla birlikte Azınlık ilkokullarının sayısı 76'ya düşürülmüştür" ifadelerini kullandı.

"Bu baskıcı karar ve uygulamalar, Lozan Barış Antlaşması hükümlerinin ihlali niteliğindedir"

İskeçe 1. Türk Azınlık İlkokulu'ndaki birinci sınıf kayıtlarında yeni engeller çıkarıldığını belirten Keçeli, "Bu durum, Batı Trakya Türk Azınlığı'nın eğitim haklarının aşındırılmasına yönelik sistematik uygulamaların bir diğer örneğidir. Bu baskıcı karar ve uygulamalar, Lozan Barış Antlaşması hükümlerinin ihlali niteliğindedir" açıklamasında bulundu.

Yunanistan'a yükümlülüklerini yerine getirme çağrısı

Yunanistan'a uluslararası yükümlülükleri doğrultusunda hareket etme çağrısında bulunan Keçeli, şunları kaydetti:

"Batı Trakya Türk Azınlığı'yla ilgili hak ihlallerini tespit eden uluslararası mahkeme kararlarını ve başlıca Avrupa kurumlarının tavsiyelerini uygulamaktan kaçınan Yunanistan'ı bir kez daha azınlık ve temel insan haklarına ilişkin ahdi yükümlülükleri doğrultusunda hareket etmeye davet ediyoruz. Türkiye, Batı Trakya Türk Azınlığı'nın hak ve hukuk mücadelesini kararlılıkla desteklemeye devam edecektir." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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