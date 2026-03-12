Haberler

Dışişleri Bakanlığı: "İsrail'in Lübnan'da bir milyona yakın kişiyi yerinden eden saldırılarını şiddetle kınıyoruz"

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Lübnan'da bir milyon kişinin yerlerinden edilmesine yol açan saldırılarını kınadı ve bu eylemlerin uluslararası insani hukukun ağır bir ihlali olduğunu belirtti.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, " İsrail'in Lübnan'da yaklaşık bir milyon kişinin yerlerinden edilmesine yol açan saldırılarını şiddetle kınıyoruz. Bu saldırılar uluslararası insani hukukun ağır bir ihlalini teşkil etmektedir. Yayılmacı İsrail'in bölgesel istikrarsızlığı daha da derinleştirmeyi amaçladığı ortadadır. Netanyahu hükümetinin Gazze'deki yıkıcı uygulamalarını Lübnan'da sürdürmesine izin verilmemelidir. İsrail'in Lübnan'ın toprak bütünlüğünü ve egemenliğini tehdit eden saldırıları karşısında Lübnan halkı ve devletiyle dayanışma içinde olmayı sürdüreceğiz" ifadeleri kullanıldı. - ANKARA

