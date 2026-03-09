Haberler

Dışişleri Bakanlığı kaynakları: "Dışişleri Bakanı Fidan, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov ve Kore Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hyun ile bugün telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, bölgede devam eden gerilimin azaltılması için atılabilecek adımlar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu."

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Kore Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Park Jin ile telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede, bölgede devam eden gerilimin azaltılması için atılabilecek adımlar ele alındı.

Dışişleri Bakanlığı kaynakları: "Dışişleri Bakanı Fidan, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov ve Kore Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hyun ile bugün telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, bölgede devam eden gerilimin azaltılması için atılabilecek adımlar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İran'dan atılan füze imha edildi, parçaları Gaziantep'te boş arazilere düştü

İran'dan Türkiye'ye bir füze daha! Yine havada imha edildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray'a ağzına geleni sayan taraftarın akıbeti belli oldu

Galatasaray'a ağzına geleni saymıştı, akıbeti belli oldu
Lider oldu ama her şeyini kaybetti! İşte acı tablo

Lider oldu ama her şeyini kaybetti! İşte acı tablo
İran'ın çok başlıklı füzeleri durdurulamıyor! Ölü ve yaralılar var

İran'ın füzeleri durdurulamıyor! Ölü ve yaralılar var
Uzaklaştırdığı top evin balkonuna gitti

Küçükken hepimizin korktuğu şey onun başına geldi
Galatasaray'a ağzına geleni sayan taraftarın akıbeti belli oldu

Galatasaray'a ağzına geleni saymıştı, akıbeti belli oldu
Nişandaki görüntü olay oldu! 'Bu düğün olmaz' yorumları yapılıyor

Nişandaki görüntü olay oldu! "Bu düğün olmaz" yorumları yapılıyor
Gaziantep'e düşen füzeyle ilgili görgü tanığı konuştu! Facianın eşiğinden dönüldü

Düşen füze bakın nereye çarpmış! Facianın eşiğinden dönüldü