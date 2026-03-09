Dışişleri Bakanlığı kaynakları: "Dışişleri Bakanı Fidan, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov ve Kore Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hyun ile bugün telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, bölgede devam eden gerilimin azaltılması için atılabilecek adımlar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu."
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Kore Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Park Jin ile telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede, bölgede devam eden gerilimin azaltılması için atılabilecek adımlar ele alındı.
Dışişleri Bakanlığı kaynakları: "Dışişleri Bakanı Fidan, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov ve Kore Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hyun ile bugün telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, bölgede devam eden gerilimin azaltılması için atılabilecek adımlar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı