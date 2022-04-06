Dinar'da Bağımlılıkla Mücadele Çalıştayı gerçekleştirildi - Haberler

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Dinar'da Bağımlılıkla Mücadele Çalıştayı gerçekleştirildi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Dinar'da Bağımlılıkla Mücadele Çalıştayı gerçekleştirildi

Afyonkarahisar Dinar Kaymakamı Selami Kapankaya başkanlığında, alkol, uyuşturucu, tütün ve davranışsal bağımlılıklar konusunda yapılan çalışmaların değerlendirilmesi ve çözüm önerilerinin ortaya konması amacıyla 'Ben Olsaydım' temasıyla Bağımlılıkla Mücadele Çalıştayı gerçekleştirildi.

Afyonkarahisar Dinar Kaymakamı Selami Kapankaya başkanlığında, alkol, uyuşturucu, tütün ve davranışsal bağımlılıklar konusunda yapılan çalışmaların değerlendirilmesi ve çözüm önerilerinin ortaya konması amacıyla 'Ben Olsaydım' temasıyla Bağımlılıkla Mücadele Çalıştayı gerçekleştirildi.

SPK Ortaokulunda gerçekleşen çalıştaya Kaymakam Kapankaya, Kaymakam Refiki Mehmet Miraç Demir, Cumhuriyet Başsavcısı Selman Eskiler, İlçe Jandarma Komutanı Vekili Hakan Gündüz, İlçe Emniyet Müdürü Nihat Pulat, İlçe Sağlık Müdürü Mehmet Mesher Işık ve ilgili kurumların personeli katıldı. Çalıştayın açılışında konuşan Kaymakam Kapankaya, "Bağımlılıkla mücadele konusunda tüm Türkiye'de düzenlenen çalıştayın amacı ilgili kurumların yanı sıra vatandaşlarımızın, mağdurların, sahada olan kişilerin, gençlerin katılım sağlaması suretiyle 'Ben Olsaydım' başlığı altında bağımlılıkla mücadeleyle ilgili konuşulması, tartışılması, çözüm önerilerinin ortaya konulması ve sonucunda hazırlanan raporunun Bağımlıkla Mücadele Yüksek Kuruluna sunularak ülkemiz için Bağımlılıkla Mücadele Eylem Planı oluşturulmasıdır" dedi.

Akabinde İlçe Sağlık Müdürü Mehmet Mesher Işık Bağımlılıkla Mücadele ile ilgili bir sunum gerçekleştirdi. - AFYONKARAHİSAR

Dinar'da Bağımlılıkla Mücadele Çalıştayı gerçekleştirildi

Dinar'da Bağımlılıkla Mücadele Çalıştayı gerçekleştirildi

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Selami Kapankaya, Uyuşturucu, Karahisar, Alkol, Yerel, Haberler

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