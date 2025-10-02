Din Görevlileri, Camilerin Toplumdaki Rolünü Vurguladı

Mil-Diyanet Sen İzmir İl Başkanı Bekir Doğan, camilerin asırlardır medeniyetimizin harcı, birlik ve beraberliğimizin sembolü, teslimiyetin topluca yaşandığı, kalplerin aynı secdede buluştuğu mekanlar; din görevlilerinin ise milletimizin manevi damarlarını diri tutan, toplumun kalp atışlarını Kur'an ve sünnetin ahengiyle buluşturan değerli şahsiyetler olduğunu söyledi.

Camiler ve Din Görevlileri Haftası sebebiyle açıklama yapan Mil-Diyanet Sen İzmir İl Başkanı Bekir Doğan, "Camilerimiz, din görevlilerimiz ve cemaatimiz bir bütünün ayrılmaz parçalarıdır. Camiler sadece birer ibadet yeri değil, aynı zamanda birer eğitim merkezi, birlik ve beraberlik alanıdır. Namazın hayatımızdaki yeri; vücuttaki baş misalidir. Ayrıca, din görevlilerimiz sadece dini öğretiler aktaran kişiler değil, aynı zamanda gönüllerimizin mimarlarıdır. Din görevlilerimiz, milletimizin manevi damarlarını diri tutan, toplumun kalp atışlarını Kur'an ve sünnetin ahengiyle buluşturan değerli şahsiyetlerdir. Onlar sadece minberde konuşan değil, sokakta yaraya merhem olan, evinde dua eden, gençlere umut, yaşlılara huzur olan birer gönül eridir. Biz biliyoruz ki bu ülkenin ruh kökleri, din görevlilerimizin gayretiyle ayakta kalmaktadır" dedi.

"Camiler, duvarlardan çok daha fazlasıdır"

Camilerin sadece dört duvar arasında namaz kılınan yerler olarak görmenin büyük bir eksiklik olacağını ifade eden Doğan, şöyle devam etti:

"Camiler asırlardır medeniyetimizin harcı, birlik ve beraberliğimizin sembolü, ilmin ve irfanın harmanlandığı, teslimiyetin topluca yaşandığı, kalplerin aynı secdede buluştuğu mekanlardır. Bugün de camilerimiz, insanımızı Rabbine yaklaştıran, gönüllerimizi aynı kıbleye yönelten kutlu merkezler olmaya devam etmektedir. Namaz sadece bireysel bir ibadet değil, hayatın tümünü kuşatan bir duruştur. O, kulun Rabbine teslimiyetidir. Bu yılın teması bize hatırlatıyor ki, Peygamber Efendimiz'in hayatında namaz bir yük değil, huzurun kaynağı, hayatı şekillendiren ilahi bir pusuladır."

"Gazze, bizim suskunluğumuzun imtihanıdır"

Gazze'deki soykırıma değinen Doğan, "Bugün Gazze, sadece bir şehir değil tüm ümmetin vicdan aynasıdır. Orada bombaların altında ezilen çocukların çığlığı, bizim namazlarımızın, dualarımızın ve birlik ruhumuzun eksikliğini haykırmaktadır. Din görevlileri ve camiler bu bilinci diri tutmakla sorumludur. Gazze için susmak, secdelerimizi yetim bırakmaktır. Bizler biliyoruz ki cami, minber ve mihrap; sadece namaz için değil, mazlumların sesi olmak için de vardır. Ne yazık ki, dünya mazlumlarının sesi olmak için yola çıkan Sumud Filosu'na yapılan saldırı, sadece Gazze halkının değil, tüm insanlığın vicdanını derinden sarsmıştır. Uluslararası sularda gerçekleştirilen bu zalimane saldırı, sadece bir insani yardım operasyonunu engellemeye yönelik değil, aynı zamanda bir direnişin boğulmaya çalışılmasıdır. Camilerimiz ve din görevlilerimiz, her zaman olduğu gibi, bu tür zalimliklere karşı sesini yükseltecek ve mazlumların haklı davalarını savunmaya devam edecektir. Camiler ve minberler, daima barış ve adaletin savunucusu olacaktır" diye konuştu. - İZMİR