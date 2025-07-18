Din Görevlileri Arası Ezan'ı Güzel Okuma Yarışması'nın Bölge Finali Sonuçlandı

Din Görevlileri Arası Ezan'ı Güzel Okuma Yarışması'nın Bölge Finali Sonuçlandı
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Diyanet İşleri Başkanlığı'nın düzenlediği 'Din Görevlileri Arası Ezan'ı Güzel Okuma Yarışması'nda bölge finalisti Halil İbrahim Yıldırım oldu. Yarışmada ikinciliği Burhan Eser, üçüncülüğü ise Cemal Deniz aldı.

Diyanet İşleri Başkanlığınca her yıl "Camiler ve Din Görevlileri Haftası" etkinlikleri kapsamında düzenlenen "Din Görevlileri Arası Ezan'ı Güzel Okuma Yarışması"nda bölge finalisti belli oldu.

Ağrı Merkez Camii'nde yapılan yarışmada Erzurum Horasan İlçe Müftülüğüne bağlı Yüzören Mahalesi Camii İmam Hatibi Halil İbrahim Yıldırım birinci oldu. Yarışmada jüri üyesi olarak bulunan Erzurum İl Müftü Yardımcısı Dr. Sebahattin Erdoğan, yarışmaya katılan din görevlilerine hediye takdiminde bulunarak, yarışmanın düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti.

Yarışmanın ikincisi Erzincan'dan katılan Burhan Eser olurken üçüncü ise Ardahan ilinden katılım sağlayan Cemal Deniz oldu. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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