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Milli Park için yangın ve çevre güvenliği masaya yatırıldı

Milli Park için yangın ve çevre güvenliği masaya yatırıldı
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Aydın Valisi Dr. Osman Varol başkanlığında yapılan toplantıda, Dilek Yarımadası-Büyük Menderes Deltası Milli Parkı'nda orman yangınlarına karşı tedbirler, alan güvenliği ve sürdürülebilir turizm uygulamaları ele alındı, kurumlar arası koordinasyon güçlendirildi.

Aydın Valisi Dr. Osman Varol başkanlığında gerçekleştirilen Dilek Yarımadası-Büyük Menderes Deltası Milli Parkı Çalışma Toplantısı'nda, orman yangınlarına karşı alınacak tedbirler, alan güvenliği ve sürdürülebilir turizm uygulamaları ele alınarak kurumlar arası koordinasyon güçlendirildi.

Aydın Valisi Dr. Osman Varol başkanlığında, Dilek Yarımadası-Büyük Menderes Deltası Milli Parkı'nın korunması ve yönetimine ilişkin çalışma toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya Kuşadası Kaymakamı İbrahim Keklik, Söke Kaymakamı Ali Akça, güvenlik birimleri ve ilgili kurum müdürleri katıldı. Dilek Yarımadası-Büyük Menderes Deltası Milli Parkı'nın doğal yapısının korunması, biyolojik çeşitliliğin sürdürülebilirliği ve ziyaretçi güvenliği toplantının ana gündem maddeleri arasında yer aldı. Görüşmelerde özellikle orman yangınlarına karşı alınacak önleyici tedbirler, kurumlar arası koordinasyonun artırılması ve yangınla mücadele hazırlıkları detaylı şekilde değerlendirilirken, milli parkta ziyaretçi ve alan güvenliğinin en üst seviyede sağlanmasına yönelik uygulamalar da ele alındı. Ayrıca bölgede sürdürülebilir turizm anlayışı doğrultusunda yürütülen çalışmalar ile işletmelerin mevcut durumu da masaya yatırılarak, gelecek döneme ilişkin planlamalar istişare edildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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