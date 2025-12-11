Haberler

ADÜ'de "Diksiyon ve Topluluk Önünde Konuşma Sanatı" etkinliği gerçekleşti

Güncelleme:
Adnan Menderes Üniversitesi ADEM ve Genç Liderler Topluluğu tarafından düzenlenen 'Diksiyon ve Topluluk Önünde Konuşma Sanatı' etkinliği, Öğr. Gör. Mehmet Atik'in etkili iletişim ve topluluk önünde konuşma teknikleri üzerine verdiği bilgilerle zenginleşti. Katılımcılar, uygulamalı olarak sahne deneyimi kazandı.

Adnan Menderes Üniversitesi ADEM (Akademik Düşünce Eğitim Medeniyet) ve Genç Liderler Topluluğu tarafından düzenlenen "Diksiyon ve Topluluk Önünde Konuşma Sanatı" etkinliği, Atatürk Kongre Merkezi Aydın Bey Salonu'nda gerçekleştirildi.

Etkinliğe konuşmacı olarak katılan Öğr. Gör. Mehmet Atik, sunumunda katılımcılara etkili iletişim, doğru nefes kullanımı, sahne hakimiyeti ve topluluk önünde konuşma teknikleri üzerine kapsamlı bilgiler aktardı. Sunumu boyunca iletişimin temel ilkelerini ele alan Öğr. Gör. Atik; ses, nefes ve artikülasyonun profesyonel konuşmadaki önemini örnek uygulamalarla ortaya koydu. Ayrıca sahne duruşu, vurgu ve tonlama gibi unsurların etkili bir hitabetin vazgeçilmez parçaları olduğuna dikkat çekti.

Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği program, interaktif uygulamalarla zenginleştirilerek verimli bir öğrenme ortamı sağladı. Eğitimin uygulama bölümünde katılımcılar, şiir okuyarak sahne deneyimi kazanma fırsatı buldu. Etkinlik, Öğr. Gör. Mehmet Atik'e teşekkür belgesi takdim edilmesi sona erdi. - AYDIN

Haberler.com
