Dikili'de Nazım Hikmet'e Görkemli Anma - Haberler

Dünya şairi, büyük usta Nazım Hikmet, ölümünün 59. yılında Dikili'de adını taşıyan parkta düzenlenen etkinlikle anıldı.

Dikili Belediyesi ile Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı'nın birlikte düzenlediği "Nazım'ı Anıyoruz" başlıklı anma etkinliğine, Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz, CHP önceki dönem milletvekili ve Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Zeynep Altıok, Gazeteci-Yazar ve Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı Danışma Kurulu Üyesi Barış Terkoğlu, Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı Danışma Kurulu Üyesi Nurdan Arca, Belediye Meclis Üyeleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Anma programı kapsamında farklı ülkelerden çocukların yapmış olduğu resimler sergilendi. Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz ve katılımcılar Nazım Hikmet Heykeli'ne karanfil bıraktı. Gazeteci-yazar ve Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı Danışma Kurulu Üyesi Barış Terkoğlu, "Nazım Hikmet'in Vatandaşlık Öyküsü" konulu panelde tarihsel süreci vatandaşlarla paylaştı.

MOSKOVA'DAN CANLI BAĞLANTI

Yapımcı ve senarist Nebil Özgentürk'ün hazırladığı "Nazım Hikmet 120 Yaşında, Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı 30 Yaşında" konulu belgesel gösterimi ilgiyle izlendi. Gösterim sonrasında Nebil Özgentürk, Moskova'dan canlı bağlantıyla etkinliğe katılım sağladı.

SERENAD BAĞCAN'DAN ANLAMLI KONSER

Sanatçı Serenad Bağcan da etkinlikte sahne aldı. Katılımcılar da Serenad Bağcan'ın seslendirdiği Nazım Hikmet'in dizelerini hep bir ağızdan söylediler.

"DOSTLARIN ARASINDAYIM, GÜNEŞİN SOFRASINDAYIM"

Nazım Hikmet'i anma etkinliğine ev sahipliği yapan Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz, konuşmasında şunları söyledi:

"Bu akşam burada Türk edebiyatının usta kalemlerinden tüm dünyada örnek alınan gururumuz Nazım Hikmet'i ölümsüzlüğünün 59. yıl dönümünde özlem ve saygıyla anıyoruz. Birçoğunuz gibi dünyaya aynı pencereden baktığım sizlerle birlikte olduğumda hep aklıma Nazım Hikmet'in şu dizeleri gelir 'Dostların arasındayım, güneşin sofrasındayım'. Nazım Hikmet'in adını taşıyan bu güzel parkta sizlerle birlikte güneşimiz battı ama hep beraber gökyüzünün sofrasındayız .Şu an dünyanın herhangi bir yerinde Nazım Hikmet denilince hemen akla mavi gözlü dev ile Türkiye gelir. Nazım Hikmet demek memleket demek, memleket demek Nazım Hikmet demek. Gerçekten çok büyük insanlar yetiştirdi bu kadim topraklarımız. Romanda, şiirde, hikayede, müzikte ve sanatın her dalında dünyaya mal olmuş isimlerimiz var. Hepsiyle gurur duyuyoruz. Ancak Nazım'ı başka bir yere koymak gerekir. Çünkü hiç kimse Kurtuluş Savaşı'nı onun gibi anlatamadı, hiç kimse Kuvayi Milliye Destanı'nı onun gibi kaleme alamadı. Umudu anlattı, gelecek güzel günlere umudu. Büyük usta, mavi gözlü dev Nazım Hikmet'i özlemle, rahmetle anıyor, anısı önünde saygıyla eğiliyoruz. Dünya var oldukça Nazım Hikmet hep yaşayacak, hep var olacaktır."

ANKA / Yerel