Dikili'de Nazım Hikmet'e Görkemli Anma - Haberler

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Dikili'de Nazım Hikmet'e Görkemli Anma

ANKA - Yerel
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Dikili'de Nazım Hikmet'e Görkemli Anma

Dünya şairi, büyük usta Nazım Hikmet, ölümünün 59. yılında Dikili’de adını taşıyan parkta düzenlenen etkinlikle anıldı.

Dünya şairi, büyük usta Nazım Hikmet, ölümünün 59. yılında Dikili'de adını taşıyan parkta düzenlenen etkinlikle anıldı.

Dikili Belediyesi ile Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı'nın birlikte düzenlediği "Nazım'ı Anıyoruz" başlıklı anma etkinliğine, Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz, CHP önceki dönem milletvekili ve Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Zeynep Altıok, Gazeteci-Yazar ve Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı Danışma Kurulu Üyesi Barış Terkoğlu, Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı Danışma Kurulu Üyesi  Nurdan Arca, Belediye Meclis Üyeleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Anma programı kapsamında farklı ülkelerden çocukların yapmış olduğu resimler sergilendi. Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz ve katılımcılar Nazım Hikmet Heykeli'ne karanfil bıraktı. Gazeteci-yazar ve Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı Danışma Kurulu Üyesi Barış Terkoğlu, "Nazım Hikmet'in Vatandaşlık Öyküsü" konulu panelde tarihsel süreci vatandaşlarla paylaştı.

"DOSTLARIN ARASINDAYIM, GÜNEŞİN SOFRASINDAYIM"

ANKA / Yerel

Cumhuriyet Halk Partisi Nazım Hikmet Ran Barış Terkoğlu Adil Kırgöz Yerel Haberler

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