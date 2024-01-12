Digor Kaymakamlığı'ndan 2023 yılında 120 aileye evde bakım hizmeti

Digor Kaymakamlığı'nca 2023 yılında 120 aileye evde bakım hizmeti verildi.

Digor Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı olarak 2023 yılında Vefa 'Yaşlı Evde Bakım' Programı çerçevesinde 37 köy, 1 belde ve ilçe merkezinde 120 aileye 5 temizlik personeli ile ev temizliği hizmeti verildi.

Evde bakım hizmete alan vatandaşlara dallarında uzman personellerce genel temizlik, bakım ve alış veriş gibi kişisel ihtiyaçların karşılanması, sağlık kontrollerinin yaptırılması gibi bir çok alanda hizmet sunuldu.

Digor Kaymakamlığı'nca 2024 yılında da proje çerçevesinde hizmet verilmeye devam edileceği öğrenildi. - KARS