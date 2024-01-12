Digor Kaymakamlığı'ndan 2023 yılında 120 aileye evde bakım hizmeti
Digor Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından 2023 yılında Vefa 'Yaşlı Evde Bakım' Programı kapsamında 37 köy, 1 belde ve ilçe merkezinde 120 aileye ev temizliği hizmeti verildi. Proje kapsamında vatandaşlara genel temizlik, bakım ve alışveriş gibi kişisel ihtiyaçların karşılanması sağlandı.
Digor Kaymakamlığı'nca 2023 yılında 120 aileye evde bakım hizmeti verildi.
Digor Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı olarak 2023 yılında Vefa 'Yaşlı Evde Bakım' Programı çerçevesinde 37 köy, 1 belde ve ilçe merkezinde 120 aileye 5 temizlik personeli ile ev temizliği hizmeti verildi.
Evde bakım hizmete alan vatandaşlara dallarında uzman personellerce genel temizlik, bakım ve alış veriş gibi kişisel ihtiyaçların karşılanması, sağlık kontrollerinin yaptırılması gibi bir çok alanda hizmet sunuldu.
Digor Kaymakamlığı'nca 2024 yılında da proje çerçevesinde hizmet verilmeye devam edileceği öğrenildi. - KARS