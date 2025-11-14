Digor'da Çok Amaçlı Kültür Evi Açıldı

Digor'da Çok Amaçlı Kültür Evi'nin açılışı yapıldı.

Kars'ın Digor ilçesi Şirinköy'de yapımı tamamlanan "Çok Amaçlı Kültür Evi", düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Köy halkının kültür, sanat ve sosyal faaliyetlerde bir araya gelebileceği yeni merkez, geniş kullanım alanlarıyla dikkat çekiyor.

Açılış törenine Kaymakam Ahmed Tayyip Kahraman, ilçe protokolü, kurum amirleri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kurdele kesiminin ardından kültür evini gezen davetlilere, bina içerisinde yer alan çok amaçlı salon, kurs ve etkinlik alanları hakkında bilgi verildi.

Kültür evinin Şirinköy'ün sosyal yaşamına önemli katkı sağlayacağı kaydedildi. Kültür Evi'nde sanat kursları, aile eğitimleri, gençlik etkinlikleri, toplantılar ve kültürel programların düzenleneceğini bildirildi.

Vatandaşlar ise köyde böyle bir merkezin açılmasından memnuniyet duyduklarını belirterek, kültür evinin özellikle gençlere yeni fırsatlar sunacağına dikkat çektiler. Açılış programı, ikramlar ve hatıra fotoğraflarıyla sona erdi. - KARS