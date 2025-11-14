Haberler

Digor'da Çok Amaçlı Kültür Evi Açıldı

Güncelleme:
Kars'ın Digor ilçesi Şirinköy'de gerçekleştirilen açılış töreniyle, köy halkının kültürel ve sosyal etkinliklerini gerçekleştirebileceği Çok Amaçlı Kültür Evi hizmete girdi. Yeni merkez, geniş kullanım alanlarıyla öne çıkıyor.

Kars'ın Digor ilçesi Şirinköy'de yapımı tamamlanan "Çok Amaçlı Kültür Evi", düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Köy halkının kültür, sanat ve sosyal faaliyetlerde bir araya gelebileceği yeni merkez, geniş kullanım alanlarıyla dikkat çekiyor.

Açılış törenine Kaymakam Ahmed Tayyip Kahraman, ilçe protokolü, kurum amirleri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kurdele kesiminin ardından kültür evini gezen davetlilere, bina içerisinde yer alan çok amaçlı salon, kurs ve etkinlik alanları hakkında bilgi verildi.

Kültür evinin Şirinköy'ün sosyal yaşamına önemli katkı sağlayacağı kaydedildi. Kültür Evi'nde sanat kursları, aile eğitimleri, gençlik etkinlikleri, toplantılar ve kültürel programların düzenleneceğini bildirildi.

Vatandaşlar ise köyde böyle bir merkezin açılmasından memnuniyet duyduklarını belirterek, kültür evinin özellikle gençlere yeni fırsatlar sunacağına dikkat çektiler. Açılış programı, ikramlar ve hatıra fotoğraflarıyla sona erdi. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
