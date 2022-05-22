Didim Vegfest'te Rekor Denemesi - Haberler

Didim Belediyesi tarafından düzenlenen Didim VegFest, bir rekor denemesine ev sahipliği yaptı. Usta şefler tarafından hazırlanan 50 metrelik vegan dürüm için Guinness'e başvuruldu.

Bu yıl dördüncü kez kapılarını açan Didim VegFest, tüm heyecanıyla devam ediyor. Veganizm felsefesinin, düzenlenen söyleşiler ve sergiler ile tüm detaylarıyla anlatıldığı, dünyanın dört bir yanından vegan lezzetlerin tadılabildiği festival, Didim Belediyesi'nin öncülüğünde sürdürüyor. Etkinlikte katılımcılar, dünyanın dört bir yanından vegan lezzetlerin tadına bakma şansına da erişiyor.

REKOR DENEMESİ

Apollon Tapınağı'nın hemen yanı başında düzenlenen etkinlik, bir rekor denemesine de ve sahipliği yaptı. İçinde sadece vegan ürünlerin olduğu 50 metrelik dürüm, Şef Emrah Köksal Zengin ve ekibi ile Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay ve Belediye Başkan Yardımcısı E. Öznur Gündoğdu tarafından Didim VegFest katılımcıları için hazırlandı. İçerisinde falafel, havuç, beyaz ve kara lahana ile sosun yer aldığı dürümün hazırlanması yoğun ilgi gördü. Yüzlerce katılımcının takip ettiği rekor denemesi sonrası görüntüler, değerlendirilmek üzere Guinness merkezine iletildi.