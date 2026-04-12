Didim'de zeytin üreticilerine zararlı uyarısı

Aydın'ın Didim ilçesinde zeytin üreticilerine yönelik bilgilendirme çalışmaları kapsamında, zeytinde verim kaybına neden olan zararlılar ve mücadele yöntemleri anlatıldı.

Didim İlçe Tarım ve Orman Müdürü İlker Çolak, hafta sonu üreticilerle bir araya gelerek sahada incelemelerde bulundu. Gerçekleştirilen buluşmada özellikle zeytin ağaçlarında görülen pamuklu bit zararlısı hakkında üreticilere detaylı bilgi verildi. Yetkililer tarafından yapılan bilgilendirmede, pamuklu bitin zeytin ağaçlarında gelişimi olumsuz etkilediği ve zamanında müdahale edilmemesi halinde ciddi verim kayıplarına yol açabileceği ifade edildi. Üreticilere, zararlı ile mücadelede doğru yöntemlerin uygulanmasının önemi vurgulandı. Ziyaret sırasında üreticilerin talep ve sorunlarını da dinleyen İlçe Tarım ve Orman Müdürü İlker Çolak, yeni zeytin sezonunun hayırlı ve bereketli olması temennisinde bulundu.

Didim İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin, üreticilere yönelik bilgilendirme ve saha çalışmalarına sezon boyunca devam edeceği öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı