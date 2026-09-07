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Didim'de Pamuk Alanlarında Haftalık Zararlı Kontrolleri Yapıldı

Didim'de Pamuk Alanlarında Haftalık Zararlı Kontrolleri Yapıldı
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Aydın'ın Didim ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, pamuk üretim alanlarında haftalık zararlı kontrolleri gerçekleştirdi. Ekipler, pamuk bitkilerindeki zararlı oluşumunu ve üretim alanlarının genel durumunu incelerken, üreticilere tarlalarını düzenli kontrol etmeleri konusunda bilgilendirme yaptı. Müdürlük, pamuk üretim sezonu boyunca sahadaki kontrollerine devam edecek.

Aydın'ın Didim ilçesinde pamuk üretim alanlarında haftalık zararlı kontrolleri gerçekleştirildi. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan kontrollerde üreticilere de bilgilendirme yapıldı.

Didim İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki pamuk üretim alanlarında tarımsal üretimin sağlıklı şekilde sürdürülebilmesi amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede pamuk alanlarında haftalık zararlı kontrolleri gerçekleştirildi. Ekipler tarafından yapılan kontroller sırasında pamuk bitkilerinde zararlı oluşumu ve üretim alanlarının genel durumu incelenirken, üreticilere de gerekli bilgilendirmelerde bulunuldu. Üreticilerin tarlalarını düzenli olarak kontrol etmelerinin önemine dikkat çekildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, pamuk üretim sezonu boyunca sahadaki kontrollerini sürdürecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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