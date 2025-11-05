Didim'de İyi Tarım Uygulamaları Sertifika Töreni

Didim'de yürütülen "Ab-ı Hayat ile Zeytinin Yolculuğu" projesiyle 10 üretici iyi tarım uygulamaları kapsamında sertifika almaya hak kazandı.

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, sürdürülebilir üretim ve çevre dostu tarımın yaygınlaştırılması amacıyla yürütülen "Ab-ı Hayat ile Zeytinin Yolculuğu" projesi kapsamında Didimli üreticilere sertifikalarını teslim etti. Aydın genelinde "İyi Tarım Uygulamalarının Yaygınlaştırılması ve Kontrolü Projesi" çerçevesinde yürütülen çalışmalar Didim'de de başarıyla tamamlandı. "Ab-ı Hayat ile Zeytinin Yolculuğu" projesi kapsamında, ilçede 286 dekar alanda zeytin üretimi yapan 10 üretici iyi tarım uygulamalarına dahil edilerek sertifikalandırıldı. Proje süresince üreticilere, ilk yardım, hijyen, zeytinde entegre mücadele ve iyi tarım uygulamaları konularında eğitimler verildi. Ayrıca sulama suyu analizleri gerçekleştirildi, üretici kayıt defterleri dağıtıldı ve zeytin sineğiyle mücadele amacıyla DAP gübresi desteği sağlandı. Didim'de düzenlenen sertifika törenine, Aydın İl Tarım ve Orman Müdürü Ayhan Temiz, Didim Ziraat Odası Başkanı Hilmi Yıldırım, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Armağan Tanrıkulu, İlçe Müdürü Alamettin Hatipoğlu, mahalle muhtarları ve üreticiler katıldı. Törende, projeden yararlanan 10 üreticiye belgeleri teslim edildi. İl Müdürü Ayhan Temiz, törende yaptığı konuşmada çevreye duyarlı, sürdürülebilir tarımın önemine vurgu yaparak, "Her zaman üreticimizin yanındayız ve olmaya devam edeceğiz" dedi. - AYDIN