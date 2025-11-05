Haberler

Didim'de İyi Tarım Uygulamaları Sertifika Töreni

Didim'de İyi Tarım Uygulamaları Sertifika Töreni
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Didim'de 'Ab-ı Hayat ile Zeytinin Yolculuğu' projesi kapsamında 10 üretici iyi tarım uygulamaları sertifikası aldı. Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından düzenlenen törende, üreticilere eğitimler verildi ve çevre dostu tarımın önemi vurgulandı.

Didim'de yürütülen "Ab-ı Hayat ile Zeytinin Yolculuğu" projesiyle 10 üretici iyi tarım uygulamaları kapsamında sertifika almaya hak kazandı.

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, sürdürülebilir üretim ve çevre dostu tarımın yaygınlaştırılması amacıyla yürütülen "Ab-ı Hayat ile Zeytinin Yolculuğu" projesi kapsamında Didimli üreticilere sertifikalarını teslim etti. Aydın genelinde "İyi Tarım Uygulamalarının Yaygınlaştırılması ve Kontrolü Projesi" çerçevesinde yürütülen çalışmalar Didim'de de başarıyla tamamlandı. "Ab-ı Hayat ile Zeytinin Yolculuğu" projesi kapsamında, ilçede 286 dekar alanda zeytin üretimi yapan 10 üretici iyi tarım uygulamalarına dahil edilerek sertifikalandırıldı. Proje süresince üreticilere, ilk yardım, hijyen, zeytinde entegre mücadele ve iyi tarım uygulamaları konularında eğitimler verildi. Ayrıca sulama suyu analizleri gerçekleştirildi, üretici kayıt defterleri dağıtıldı ve zeytin sineğiyle mücadele amacıyla DAP gübresi desteği sağlandı. Didim'de düzenlenen sertifika törenine, Aydın İl Tarım ve Orman Müdürü Ayhan Temiz, Didim Ziraat Odası Başkanı Hilmi Yıldırım, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Armağan Tanrıkulu, İlçe Müdürü Alamettin Hatipoğlu, mahalle muhtarları ve üreticiler katıldı. Törende, projeden yararlanan 10 üreticiye belgeleri teslim edildi. İl Müdürü Ayhan Temiz, törende yaptığı konuşmada çevreye duyarlı, sürdürülebilir tarımın önemine vurgu yaparak, "Her zaman üreticimizin yanındayız ve olmaya devam edeceğiz" dedi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Sındırgı 'afet bölgesi' ilan edildi

Günlerdir diken üstünde olan ilçemiz için beklenen adım atıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Selahattin Demirtaş'ın tahliyesi soruldu: Yargı ne derse o olur

Ne diyeceği merak konusuydu! Erdoğan'dan Demirtaş sorusuna yanıt
Demirtaş'tan yeni mesaj: Milletvekilleri riskleri göze alarak İmralı'ya gitmelidir

Demirtaş'tan yeni mesaj var! Cezaevi çıkışında okudular
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kış ortasında denize girdi! Nurgül Yeşilçay'ın paylaşımı takipçilerini kıskandırdı

Kış ortasında denize girdi! Paylaşımı takipçilerini kıskandırdı
Aziz İhsan Aktaş iddianamesi kabul edildi! 7'si CHP'li belediye başkanı 200 sanık yargılanacak

İddianame kabul edildi! 7'si belediye başkanı 200 sanık yargılanacak
2026 hac kuraları çekildi! Sonuçlar e-Devlet'ten açıklanacak

2 milyon kişinin beklediği kura çekildi! Sonuçlar e-Devlet'te
Murat Ülker ve Rahmi Koç'un mütevazı akşam yemeği! Masadaki detay dikkatlerden kaçmadı

İki milyarderin mütevazı akşam yemeği! Masadaki detay dikkat çekti
Kış ortasında denize girdi! Nurgül Yeşilçay'ın paylaşımı takipçilerini kıskandırdı

Kış ortasında denize girdi! Paylaşımı takipçilerini kıskandırdı
Fatih Ürek'in sağlık durumunda yeni gelişme: Gözlerini açıp kapattı

Yoğun bakımda yaşam savaşı veren Fatih Ürek'ten yeni haber
Kılıçdaroğlu'nun ofisi boşaltılırken arkadan duyulan ses olay oldu

Ofisi boşaltılırken arkadan duyulan ses olay oldu
Doktordan 79 yaşındaki kadına korkunç tuzak! Bakımevinden valiz dolusu para çıktı

Doktordan 79 yaşındaki kadına korkunç tuzak! Valiz dolusu para çıktı
Seçimi kazanan Zohran Mamdani: Trump beni izlediğini biliyorum, sesi aç

Seçimi kazanan Müslüman başkandan Trump'ın savurduğu tehdide yanıt
Bomba gerçek ortaya çıktı! Fener taraftarı Mourinho'ya teşekkür ediyor

Bomba gerçek ortaya çıktı! Fener taraftarı Mourinho'ya teşekkür ediyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Devrim' dedi, bütün salon ayağa kalktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Devrim" dedi, bütün salon ayağa kalktı
Van'da çekildi, herkes bu kareyi paylaşıyor

Türkiye'de çekildi, herkes bu kareyi paylaşıyor
Ahmet Çakar Ajax-Galatasaray maçının kaç kaç biteceğini tahmin etti

Ajax-Galatasaray maçının kaç kaç biteceğini tahmin etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.