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Didim'de göçmen kaçakçılığı operasyonu

Didim'de göçmen kaçakçılığı operasyonu
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Aydın'ın Didim ilçesinde düzenlenen göçmen kaçakçılığı operasyonlarında gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı. Operasyonlarda 9 düzensiz göçmen yakalanırken, bir araç alıkonuldu.

Aydın'ın Didim ilçesinde göçmen kaçakçılığına yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 3 şüpheli şahıstan ikisi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik olarak Didim İlçe Emniyet

Müdürlüğü ekipleri tarafından Didim İlçesi açıklarında lastik bot içerisinde 9 düzensiz göçmen şahsın yakalanmasına ilişkin yabancı uyruklu A.M.A.B. isimli şahıs yakalanırken, yapılan işlemlerin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili yapılan araştırmalar neticesinde organizatör olduğu tespit edilen şahısların yakalanmasına yönelik 05 Haziran tarihinde İzmir'de 2 farklı adreste yapılan operasyonda 2 şahıs yakalanırken, A.C. isimli şahıs savcılık ifadesi sonrası serbest bırakılırken, C.G. isimli şahıs sevk edildiği adli makamlar tarafından tutuklandı. Düzensiz göçmenlerin taşınmasında kullanılan bir araç alıkonulurken, düzensiz göçmenler yapılan işlemlerin ardından Aydın Geri Gönderme Merkezi'ne sevk edildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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