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Didim'de Gaziler Günü Törenleri Kutlandı

Didim'de Gaziler Günü Törenleri Kutlandı
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Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e 'Gazilik' unvanının verilişinin 102. yıldönümü nedeniyle Didim'de düzenlenen törenle Gaziler Günü kutlandı. Törende ilçe protokolü ve gaziler, Atatürk anıtına çelenk koydu.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e TBMM tarafından 19 Eylül 1921 tarihinde 'Gazilik' unvanı verilmesi sebebiyle her yıl 19 Eylül'de kutlanan Gaziler Günü, Aydın'ın Didim ilçesinde düzenlenen törenle kutlandı.

Didim Kent Meydanı'nda yapılan çelenk koyma törenine Didim Kaymakamı Can Kazım Kuruca, Didim Garnizon Komutanı Albay Erkut Arslan, Didim Cumhuriyet Başsavcısı Anıl Altay, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Didim Temsilcisi Aydın Öztürk, kamu kurum amirleri, siyasi parti ilçe temsilcileri, oda başkanları ve yöneticileri ile Didimli gaziler katıldı. Törende ilçe protokolü ile Didim Muharip Gaziler Derneği, Atatürk anıtına çelenk koydu.

Ardından 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu ve akabinde İstiklal Marşı okundu. Törende konuşan Türkiye Muharip Gaziler Derneği Didim Temsilcisi Aydın Öztürk, şu ifadelere yer verdi; "19 Eylül Gaziler Günü, savaş meydanlarında canını ortaya koyarak, aziz milletine ve vatanını hizmet eden gazilerin şeref günüdür. Bugün, gazi olmanın gurur ve kıvancını büyük bir coşku ile yaşıyoruz. 19 Eylül Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün şahsında Türk kahramanlığının taçlandığı bir gündür "dedi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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