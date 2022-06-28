Didim Belediyesi, Akbük'te Yol Yapım Çalışmalarını Sürdürüyor - Haberler

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Didim Belediyesi, Akbük'te Yol Yapım Çalışmalarını Sürdürüyor

ANKA - Yerel
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Didim Belediyesi, Akbük'te Yol Yapım Çalışmalarını Sürdürüyor

Didim Belediyesi, ilçenin turizm merkezlerinden Akbük Mahallesi'nde başlattığı yol yapım ve parke taşı döşeme çalışmalarını sürdürüyor.

Didim Belediyesi, ilçenin turizm merkezlerinden Akbük Mahallesi'nde başlattığı yol yapım ve parke taşı döşeme çalışmalarını sürdürüyor.

Didim Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından Akbük Mahallesi'nde başlatılan yol yapım çalışmaları hız kazandı. 3001 Sokak ve civarında yoğunlaşan yol yapım ve parke taşı döşeme çalışmalarının kısa sürede tamamlanması planlanıyor.

BAŞKAN ATABAY: "DİDİM İÇİN ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Didim genelinde başlatılan çalışmaların hız kesmeden sürdürüleceğini söyleyen Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, "Didimimiz için çalışmaya devam ediyoruz. Kent genelinde başlattığımız hizmet seferberliğimiz ekiplerimizin hummalı mücadeleri sonucu sürdürülüyor. Akbük Mahallemizde Aydın Büyükşehir Belediyemiz ortaklığında başlattığımız yol yapım ve parke taşı döşeme işlemleri, 'İyi Yaşam Kenti Didim' sloganımız doğrultusunda devam ediyor. Vatandaşlarımıza desteklerinden, ekiplerimize de hummalı çalışmalarından dolayı teşekkür ederiz" dedi.

ANKA / Yerel

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