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Dicleli öğrenci, ezan okuma yarışmasında Diyarbakır 1'incisi oldu

Dicleli öğrenci, ezan okuma yarışmasında Diyarbakır 1'incisi oldu
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Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğünce, İmam Hatip Ortaokulları arası düzenlenen Genç Bilaller Ezan Okuma Yarışmasının Diyarbakır il birincisi Dicleli Emrullah Ökmen oldu.

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğünce, İmam Hatip Ortaokulları arası düzenlenen Genç Bilaller Ezan Okuma Yarışmasının Diyarbakır il birincisi Dicleli Emrullah Ökmen oldu.

Şehit Bilal Dicle Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu bünyesindeki İmam Hatip Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi Emrullah Ökmen, Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğünce, İmam Hatip Ortaokulları arası düzenlenen Genç Bilaller Ezan Okuma Yarışmasında Diyarbakır birincisi oldu. Emrullah Ökmen ödülünü Diyarbakır İl Milli Eğitim Şube Müdürü Mehmet Hanefi Öğe'nin elinden aldı.

Öğrencilerini kutlayan Şehit Bilal Dicle Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu Müdürü Burhan Akalp, "Öğrencimizi ve emeği geçen danışman öğretmenimiz Abdulcabbar Tuna'yı tebrik eder, kendilerine daha nice başarılar dileriz" dedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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