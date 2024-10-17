Dicle Üniversitesi'nde Afet Farkındalık Eğitimleri Başlatıldı

Son yaşanan afet ve depremlerin ardından Dicle Üniversitesinde öğrencilerin olası afetlere karşı daha hazırlıklı hale getirilmesi amacıyla eğitim verilmeye başlandı. Üniversitenin deneyimli arama kurtarma ekibi DÜAK, kampüs genelinde düzenlediği kapsamlı eğitimlerle gençlere hayat kurtaran bilgiler veriyor.

DÜAK eğitmenleri, öğrencilere deprem, sel, yangın gibi çeşitli afet türleri hakkında detaylı bilgi sunuyor. Acil durum çantası hazırlama, güvenli bölgeleri belirleme, tahliye planları oluşturma ve afet sonrası ilk yardım gibi konularda pratik uygulamalar yapılıyor. Bu sayede öğrenciler, teorik bilgileri günlük hayata taşıyarak afet bilincini güçlendiriyorlar.

Dicle Üniversitesinin bu duyarlı yaklaşımı, sadece öğrencilerin değil, tüm toplumun afetlere karşı daha dirençli hale gelmesine katkı sağlıyor. Üniversitenin bu tür sosyal sorumluluk projeleri, gençlerin geleceğe daha güvenli bir bakış açısıyla bakmalarını sağlarken toplumumuza da örnek oluyor.

Etkinlik hakkında açıklama yapan Rektör Prof. Dr. Kamuran Eronat, "Üniversitemiz olarak, öğrencilerimizi sadece akademik anlamda değil, aynı zamanda sosyal sorumluluk bilinciyle yetiştirmeyi hedefliyoruz. Afet farkındalık eğitimleri, bu hedefimiz doğrultusunda atılmış önemli bir adım. Öğrencilerimizin bu eğitimler sayesinde afetlere karşı daha hazırlıklı olmalarını ve toplumumuzun afet direncini artırmalarını diliyorum" dedi.

DÜAK ekip sorumlusu Hacı Yılmaz ise "Amacımız, öğrencilerimizin afetler karşısında bilinçlenerek, olası bir durumda doğru kararlar alabilmelerini sağlamaktır. Bu sayede hem kendilerini hem de çevrelerini koruyabilirler" diye konuştu.

DÜAK ekip lideri Mehmet Turgut Tayuzak, afet farkındalık eğitimlerinin toplumun afetlere karşı direncini artırdığını belirterek, "Her bir birey, afetlere karşı bilinçli olursa, toplumumuz daha güvenli olur. Tüm vatandaşlarımızı AFAD'a gönüllü olmaya davet ediyoruz" şeklinde konuştu. - DİYARBAKIR