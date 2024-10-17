Üye Girişi
Haberler

Dicle Üniversitesi'nde Afet Farkındalık Eğitimleri Başlatıldı

Dicle Üniversitesi'nde Afet Farkındalık Eğitimleri Başlatıldı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Son afetler sonrası öğrencilerin afet bilincini artırmak amacıyla Dicle Üniversitesi'nde afet farkındalık eğitimleri düzenleniyor. Arama kurtarma ekibi, deprem, sel ve yangın gibi konularda pratik bilgiler veriyor.

Son yaşanan afet ve depremlerin ardından Dicle Üniversitesinde öğrencilerin olası afetlere karşı daha hazırlıklı hale getirilmesi amacıyla eğitim verilmeye başlandı. Üniversitenin deneyimli arama kurtarma ekibi DÜAK, kampüs genelinde düzenlediği kapsamlı eğitimlerle gençlere hayat kurtaran bilgiler veriyor.

DÜAK eğitmenleri, öğrencilere deprem, sel, yangın gibi çeşitli afet türleri hakkında detaylı bilgi sunuyor. Acil durum çantası hazırlama, güvenli bölgeleri belirleme, tahliye planları oluşturma ve afet sonrası ilk yardım gibi konularda pratik uygulamalar yapılıyor. Bu sayede öğrenciler, teorik bilgileri günlük hayata taşıyarak afet bilincini güçlendiriyorlar.

Dicle Üniversitesinin bu duyarlı yaklaşımı, sadece öğrencilerin değil, tüm toplumun afetlere karşı daha dirençli hale gelmesine katkı sağlıyor. Üniversitenin bu tür sosyal sorumluluk projeleri, gençlerin geleceğe daha güvenli bir bakış açısıyla bakmalarını sağlarken toplumumuza da örnek oluyor.

Etkinlik hakkında açıklama yapan Rektör Prof. Dr. Kamuran Eronat, "Üniversitemiz olarak, öğrencilerimizi sadece akademik anlamda değil, aynı zamanda sosyal sorumluluk bilinciyle yetiştirmeyi hedefliyoruz. Afet farkındalık eğitimleri, bu hedefimiz doğrultusunda atılmış önemli bir adım. Öğrencilerimizin bu eğitimler sayesinde afetlere karşı daha hazırlıklı olmalarını ve toplumumuzun afet direncini artırmalarını diliyorum" dedi.

DÜAK ekip sorumlusu Hacı Yılmaz ise "Amacımız, öğrencilerimizin afetler karşısında bilinçlenerek, olası bir durumda doğru kararlar alabilmelerini sağlamaktır. Bu sayede hem kendilerini hem de çevrelerini koruyabilirler" diye konuştu.

DÜAK ekip lideri Mehmet Turgut Tayuzak, afet farkındalık eğitimlerinin toplumun afetlere karşı direncini artırdığını belirterek, "Her bir birey, afetlere karşı bilinçli olursa, toplumumuz daha güvenli olur. Tüm vatandaşlarımızı AFAD'a gönüllü olmaya davet ediyoruz" şeklinde konuştu. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Dicle Üniversitesi Güvenlik Deprem Eğitim Yerel Yaşam

Sivas'ta 10 dakika arayla peş peşe 2 deprem

Türkiye beşik gibi! Sivas 10 dakika arayla iki kez sallandı

 Rojin Kabaiş'in ölmeden önce internette yaptığı aramalar kafa karıştırdı

Ölmeden önce internette yaptığı aramalar kafa karıştırdı

 Teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın yeğeni İmralı'ya gidiyor

Yeğen Öcalan, İmralı yolcusu
Maliye ilk listeyi paylaştı! İşte Türkiye'nin vergi yüzsüzleri

Maliye ilk listeyi paylaştı! İşte Türkiye'nin vergi yüzsüzleri
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SİVAS'TA DEPREM! Sivas'ta deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 17 Ekim Sivas'ta nerede deprem oldu? SON DAKİKA: Deprem mi oldu? Deprem nerede oldu? İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 2024: İstanbul barajlarında son durum nedir? Yağışlar barajları ne kadar doldurdu? Esra Erol'da cinayet itirafı! Esra Erol'da son bölümde ne oldu? Ali Rıza Bey kızını neden öldürdü? Oktay Ertuğrul kimdir? Oktay Ertuğrul kaç yaşında ve eşi kim? 10 nerenin plakası? 10 plaka kodu nereye ait, hangi ilin? VGM Ortaöğrenim burs başvurusu! Vakıflar Genel Müdürlüğü Ön lisans / Lisans burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak, şartları nedir? Türkiye Vergi Yüzsüzleri listesinde kimler var? İsimler açıklandı mı? Rüyada tavşan görmek ne anlama gelir? Rüyada tavşan görmek ne anlama gelir diyanet? Beyaz tavşan neyi simgeler? 09 nerenin plakası? 09 plaka kodu nereye ait, hangi ilin?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.