Dicle Kız Meslek Lisesi'nden Sokak Hayvanlarına Destek

Diyarbakır'da eğitim veren Dicle Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde hazırlanan yemeklerden arta kalanlar, çöpe atılmak yerine okulun içinde oluşturulan kedi evlerindeki sokak hayvanlarına veriliyor.

Diyarbakır'da eğitim veren Dicle Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde eğitim gören öğrenciler, aşçılık eğitimi alıyor. Burada eğitim gören kız öğrenciler, aynı zamanda harçlıklarını da çıkartarak ailelerine yük olmuyor. Günde 2 bin 300 kişilik yemek çıkartan okul, öğrencilerin de yiyeceklerden yararlanmalarını sağlıyor. Öğrenciler, öğlen yemeğinde o günün yemeğini alarak arkadaşları ile birlikte karınlarını doyuruyor. Kız öğrenciler, yemek yedikten sonra arta kalan yiyecekleri bir kapta topluyor. Sokak hayvanları için ayrılan atık yiyecekler, öğretmenler tarından yapılan kedi evlerinin önüne bırakılıyor. Sokak hayvanları her gün aynı saatte bırakılan yemekleri yiyor. Öğrencilerin bu hareketi herkesin takdirini kazanıyor. - DİYARBAKIR