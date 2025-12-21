Aküzüm, kadın çalışanları ağırladı

Diyarbakır'ın Dicle İlçe Devlet Hastanesinde çalışan kadınlar, HAK-İŞ İl Başkanı ve Öz Sağlık İş Şube Başkanı Mehmet Aküzüm'ü ziyaret ederek yoğun çalışmalarında başarı dileklerini iletti.

Kadın çalışanlar, bugüne kadar yaptığı başarılı çalışmalarından dolayı Aküzüm'e teşekkür ziyaretine geldiklerini belirterek, bundan sonraki süreçte de yapacağı çalışmalarında kolaylıklar diledi. Aküzüm ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek çalışma hayatında kendilerine başarılar diledi. - DİYARBAKIR