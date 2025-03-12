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Dicle'de İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma programı

Dicle'de İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma programı
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Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde 12 Mart İstiklal Marşı'nın kabulünün 104'ünci yıl dönümü ve Milli Şair Mehmet Akif Ersoy'u anma programı düzenlendi.

Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde 12 Mart İstiklal Marşı'nın kabulünün 104'ünci yıl dönümü ve Milli Şair Mehmet Akif Ersoy'u anma programı düzenlendi.

Dicle Halk Eğitimi Merkezi'nde düzenlenen törene Dicle Kaymakam Kadir Yurdagül, Dicle İlçe Jandarma Komutanı Ali Alp, İlçe Emniyet Amiri Erdoğan Özkan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sabır, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Rifat Arık, birçok kurum amiri, öğretmen ve öğrenci katıldı. 15 Temmuz İlkokulu sınıf öğretmeni Abdullah Kaya'nın sunduğu tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Törende 15 Temmuz İlkokulu Müdür Yardımcısı Burhan Gençer tarafından hazırlanan Mehmet Akif Ersoy'un hayatının anlatıldığı video izlendi. 15 Temmuz Şehitleri İlkokulu 4/A sınıfından Hacire Betül Aldemir tarafından günün anlam ve önemini belirten konuşma yapıldı. 15 Temmuz Şehitleri İlkokulu 2/A sınıfı öğrencisi İkranur Kaş, İstiklal Marşı'nı okudu. Atatürk İmam Hatip Ortaokulu sosyal bilgileri öğretmeni Muzaffer Savut ve öğrencileri tarafından hazırlanan 'Mehmet Akif Ersoy'un şiirlerinde seçmeler' ile oluşturulan dinleti izlendi.

Etkinlikte daha sonra 15 Temmuz Şehitleri Ortaokulu sosyal bilgiler öğretmeni Başak Erlat ve öğrencileri tarafından hazırlanan "Mehmet Akif'in Gençliğe Mesajı" adlı tiyatro oynandı. Ardından Atatürk İmam Hatip Ortaokulu müzik öğretmeni Mehmet Yılmaz ve öğrencilerinin hazırladığı oratoryo gösterisi sahnelendi.

15 Temmuz Şehitleri İlkokulu'nda yapılan resim ve Atatürk Ortaokulu'nda yapılan şiir yarışmasında birinci olan öğrencilere ödüllerin verilmesiyle tören sona erdi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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