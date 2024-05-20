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DHMİ'nin 91. kuruluş yıl dönümü Koca Seyit Havalimanı'nda kutlandı

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Devlet Hava Meydanları İşletmesi'nin (DHMİ) 91. kuruluş yıl dönümü Balıkesir'in Edremit ilçesinde Koca Seyit Havalimanı'nda düzenlenen etkinlik ile kutlandı. Etkinlikte saygı duruşu, İstiklal Marşı okunması, halk oyunları gösterisi ve pasta kesimi gibi etkinlikler gerçekleştirildi.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi'nin (DHMİ) 91. kuruluş yıl dönümü Balıkesir'in Edremit ilçesinde Koca Seyit Havalimanı'nda düzenlenen etkinlik ile kutlandı.

DHMİ'nin 91. kuruluş yıl dönümü nedeniyle Balıkesir Koca Seyit Havalimanı'nın terminal binasında bir etkinlik düzenlendi. Etkinlik saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Havalimanı Müdürü Taner Ödemiş, günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı. Daha sonra halk oyunları ekipleri gösterisi yapıldı. Gazi Ali Çakır da kendi yazdığı şiiri okudu. Sonrasında DHMİ'nin 91. Yıl pastası çocuklar ve katılımcılar ile birlikte kesildi. Pasta kesiminden sonra ise aprona çıkan misafirler ARFF Yangın araçlarını ve eğitim uçaklarını yakından tanıma ve inceleme fırsatı buldu. Misafirler daha sonra apronda toplu fotoğraf çektirdi. Havalimanı Müdürü Taner Ödemiş'in engelli genç Muhammet Hayran'a gösterdiği ilgi ise yüzleri gülümsetti. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Balıkesir Edremit Dhmi Yerel Yaşam Güncel Haberler

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