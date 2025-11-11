Dezenformasyonla Mücadelede Politika Önerileri Sunuldu

Karabük Üniversitesi Kamu Politikaları Araştırma ve Geliştirme Merkezi (KAPGEM) tarafından hazırlanan "Dezenformasyonla Mücadeleye Yönelik Politika Önerileri" raporunda, sahte haber ve bilgi kirliliğiyle mücadele için yedi somut politika önerisi sunuldu. Raporun tanıtım toplantısına RTÜK Üyesi Dr. Deniz Güçer de katıldı.

KAPGEM çatısı altında faaliyet gösteren İletişim ve Medya Politikaları Masası tarafından hazırlanan rapor, merkezin beşinci politika raporu olarak Rektör Prof. Dr. Fatih Kırışık'ın editörlüğünde kamuoyuna sunuldu.

Tanıtım toplantısı, Karabük Üniversitesi Safranbolu Kampüsü'nde bulunan tarihi Taş Bina'da gerçekleştirildi. Programa; Rektör Prof. Dr. Fatih Kırışık, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Hasan Solmaz ve Prof. Dr. Elif Çepni, Genel Sekreter Lütfü Köm, RTÜK Üyesi Dr. Deniz Güçer, fakülte dekanları, akademisyenler, öğrenciler ve davetliler katıldı.

"Dezenformasyon, Toplumsal Güveni ve Milli Birliği Tehdit Ediyor"

Toplantıda konuşan Rektör Prof. Dr. Fatih Kırışık, dezenformasyonun yalnızca bir iletişim sorunu değil, toplumsal güveni ve milli birliği hedef alan bir tehdit haline geldiğini söyledi.

Kırışık, "Dezenformasyon, ülkemizin güvenliği açısından ciddi riskler taşıyan tehlikeli bir sorun haline geldi. Toplumumuzun değerlerine yönelik yıpratma kampanyaları yürütülüyor ve bu durum ülkemize zarar veriyor." ifadelerini kullandı.

Kırışık, 2018 yılında yapılan uluslararası bir araştırmaya göre Türkiye'nin sahte haberlere en çok maruz kalan ülkeler arasında ilk sırada yer aldığını belirterek, "Reuters'ın 2018 raporunda Türkiye, yüzde 49 oranla sahte haberlere en fazla maruz kalan ülke olarak gösterildi. Bu tablo endişe verici." dedi.

"Psikolojik Harp Taktikleri Kullanılıyor"

Rektör Kırışık, dezenformasyonun artık bir psikolojik harp aracı olarak kullanıldığını vurgulayarak, "Psikolojik savaş taktikleri dezenformasyonda bariz biçimde uygulanıyor. Bu nedenle biz de ülkemizi, milletimizi ve kurumlarımızı bu saldırılara karşı korumak zorundayız." diye konuştu.

Dezenformasyonla mücadelenin üç temel başlıkta yürütülmesi gerektiğini belirten Kırışık, "İnfialin önüne geçmek, yetkili açıklamalarla süreci stabilize etmek ve etkin mücadele mekanizmaları geliştirmek büyük önem taşıyor." dedi.

"KAPGEM'in 7 Politika Önerisi"

KAPGEM raporunda dezenformasyonla mücadele için yedi somut politika önerisi geliştirildi.

Rektör Kırışık, önerileri şöyle sıraladı: "Medya okuryazarlığı eğitimi: Gençlere eleştirel düşünme ve doğrulama alışkanlığı kazandırılmalı. Dezenformasyon yasasının netleştirilmesi: Yasal düzenleme daha açık ve kapsayıcı hale ulaştırmalı. Kurumların kendi doğrulama platformlarını kurması: Yanlış bilgiye hızlı yanıt verebilecek sistemler oluşturulmalı. Anonim ve bot hesaplara yaptırım: Sosyal medya şirketleriyle uluslararası iş birliği yapılmalı.

Medya yöneticilerinin iletişim fakültesi mezunu olması: Sektörde etik ve nitelikli yönetim anlayışı güçlendirilmeli. Türkiye Medya Kurumu'nun kurulması: Etik ilkeleri belirleyecek ve meslek mensuplarını destekleyecek yeni bir kurum oluşturulmalı. Dezenformasyon bültenleri yayımlanması: TV, radyo ve gazetelerde düzenli bilgilendirme bültenleri yer almalı."

Raporun sonuç bölümünde, dezenformasyonla mücadelenin yalnızca teknik bir iletişim konusu değil, aynı zamanda toplumsal güveni ve demokratik istikrarı ilgilendiren bir mesele olduğu vurgulandı.

"Demokratik toplumların ayakta kalabilmesi için doğru ve tam bilgilenme temel bir zorunluluktur. Dezenformasyonla mücadele, toplumsal kutuplaşmayı azaltacak ve kamuya güveni yeniden inşa edecek politikalarla desteklenmelidir." ifadeleri yer aldı.

Rektör Prof. Dr. Fatih Kırışık'ın editörlüğünde, Doç. Dr. Burak Türten, Dr. Öğr. Üyesi Mesut Yılmaz ve Dr. Öğr. Üyesi Yusuf Mehmet Akay tarafından hazırlanan raporun, Türkiye'de medya politikalarının geliştirilmesine ve kamu kurumlarının stratejik iletişim kapasitesinin güçlendirilmesine katkı sağlaması hedefleniyor. - KARABÜK