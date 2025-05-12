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Dezenformasyonla Mücadele Konulu Panel Muğla'da Düzenlendi

Dezenformasyonla Mücadele Konulu Panel Muğla'da Düzenlendi
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Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen panelde, dezenformasyonun toplum üzerindeki etkileri ve barış sürecine yönelik doğru bilgi üretiminin önemi tartışıldı. Gazeteci Murat Özer, PKK'nın silah bıraktığını belirterek, doğru bilginin barışa hizmet ettiğini vurguladı.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi ev sahipliğinde, ' Dezenformasyon Perspektifinde Yakın Siyasi Tarih' konulu panel düzenlendi. Panelde konuşan Gazeteci Murat Özer, PKK terör örgütünün bugün itibarıyla silah bıraktığını belirterek, üretilen her doğru bilginin barışa hizmet ettiğini, yayılan her yalan bilginin ise Türkiye'yi geleceğinden uzaklaştıracağını açıkladı.

Panelin açılış konuşmasını yapan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Muğla Bölge Müdürü Erol Kütahya, dezenformasyonun toplum üzerindeki etkilerine dikkat çekerek, "Özellikle bilgiye erişimin sınırlı olduğu ortamlarda, haberlerin manipüle edilerek insanlara yanlış aktarılması süreci olarak tanımlayabileceğimiz dezenformasyon, günümüz dünyasının en büyük mücadele alanlarından biri olmasa da, toplumsal düzeni tehdit eden ciddi bir sorundur. Tıpkı savaşlarla, çevre sorunlarıyla, eşitsizlikle nasıl mücadele ediyorsak, dezenformasyonla da aynı ciddiyetle mücadele etmek zorundayız" dedi.

Panelde konuşan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Turhan Kaçar ise bilgi kirliliğinin modern çağın en ciddi sorunlarından biri olduğuna işaret ederek, "Bilgi kirliliği deryasında boğulmamaya çalıştığımız modern dünyada böylesi toplantılar, 'gerçekte nasıldı acaba' sorusunu düşündürtmesi için önemlidir. Geniş teknik imkanlarla oluşturulan bilgi kirliliği, zihinlerimizde adeta müsilaja neden oluyor. Dezenformasyon artık yalnızca bireyi manipüle eden bir iletişim sorunu değil, doğrudan milli güvenliğimizi ilgilendiren, toplumsal yapımızı tehdit eden stratejik bir meseledir. Üniversiteler olarak bizlere büyük sorumluluklar düşüyor. Üniversitemiz bünyesinde kurduğumuz Dezenformasyonla Mücadele Topluluğu, medya okuryazarlığı çalışmalarımız ve yerel basınla kurduğumuz güçlü ilişkilerle bu mücadelede aktif rol üstleniyoruz" dedi.

Panelde söz alan gazeteci Murat Özer de yakın dönemdeki gelişmelere dikkat çekerek, barış süreci ve dezenformasyonun etkileri konusunda şunları kaydetti: "PKK terör örgütü bugün silah bıraktı ve siyasi alanda varlık göstermek istediğini ilan etti. Böylesine kritik bir süreçte hepimizin çok dikkatli olması gerekiyor. Barışı gerçekleştirebilmek için her doğru bilgi, bizi o hedefe bir adım daha yaklaştıracaktır. Üretilen her doğru bilgi barışa hizmet ederken; yayılan her yalan bilgi, Türkiye'nin geleceğinden bizi uzaklaştıracak, gençliğimizin hayallerini çalacak ve toplumu savaşa bir adım daha yaklaştıracaktır. Bu nedenle çok hassas bir dönemdeyiz ve hepimizin üzerinde büyük sorumluluklar var. Hakikatin peşinde olmak, insanlık adına verilen bir mücadeledir. Bu meyanda, Dezenformasyonla Mücadele Merkezi de gerçek anlamda bir hakikat savaşı yürütmektedir."

Panele Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Koordinatörü İdris Kardaş, gazeteciler Nasuhi Güngör, Murat Özer ve Tacettin Kutay konuşmacı olarak katıldı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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