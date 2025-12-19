Dezavantajlı grupların istihdamına yönelik iş birliği protokolü imzalandı

Dezavantajlı bireylerin toplumsal yaşama kazandırılması ve istihdam olanaklarının artırılması amacıyla Atatürk Üniversitesi, Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı ve Erzurum Ticaret Borsası (ETB) arasında önemli bir iş birliğine imza atıldı.

"Dezavantajlı Grupların Hizmet Sektörüne Kazandırılması Projesi" kapsamında hazırlanan protokol; Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, Erzurum Cumhuriyet Başsavcısı Adem Aydemir ve Erzurum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral'ın katılımıyla imzalandı.

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansına (KUDAKA) sunulacak proje ile denetimli serbestlik yükümlüleri ve eski hükümlülere yönelik 4 haftalık mesleki eğitim programları düzenlenmesi hedefleniyor. Proje kapsamında katılımcılara; aşçılık, servis yönetimi, hijyen ve sanitasyon başta olmak üzere hizmet sektörüne yönelik kapsamlı eğitimler verilecek. Eğitim sürecini başarıyla tamamlayan katılımcılar, sertifika almaya hak kazanarak otel, restoran ve lokanta gibi işletmelerde istihdam edilme imkanına kavuşacak.

Projenin başvuru sahibi Erzurum Ticaret Borsası olurken; Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile Atatürk Üniversitesi Turizm Fakültesi proje ortakları arasında yer aldı. Taraflar, projenin gerektirdiği tüm iş ve işlemleri iş birliği ve koordinasyon içerisinde yürütmeyi taahhüt etti.

"Üniversiteler, topluma dokunan ve sosyal sorumluluk üstlenen yapılardır"

Protokol imza töreninde değerlendirmelerde bulunan Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, üniversitelerin yalnızca akademik bilgi üreten kurumlar değil, aynı zamanda topluma dokunan ve sosyal sorumluluk üstlenen yapılar olduğunu vurguladı. Prof. Dr. Hacımüftüoğlu: "Toplumsal bütünleşmenin güçlenmesi ve bireylerin yeniden hayata tutunabilmesi adına bu tür projeleri son derece kıymetli buluyoruz. Atatürk Üniversitesi olarak, bilgi ve birikimimizi toplumun her kesimiyle paylaşmayı temel bir sorumluluk olarak görüyoruz. Turizm Fakültemizin akademik katkısıyla yürütülecek bu eğitimlerin, katılımcıların mesleki yeterlilik kazanarak istihdama katılmalarına önemli bir kapı aralayacağına inanıyorum. Bu anlamlı iş birliğinin hayata geçirilmesinde emeği geçen tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

İmzalanan protokol ile dezavantajlı bireylerin mesleki becerilerinin geliştirilmesi, ekonomik hayata katılımlarının artırılması ve toplumsal uyum süreçlerinin desteklenmesi hedeflenirken; kurumlar arası iş birliğinin güçlü bir örneği de ortaya konmuş oldu.