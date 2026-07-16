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Bebek kaçırma girişimi iddiasına adli kontrol

Bebek kaçırma girişimi iddiasına adli kontrol
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Şanlıurfa'da hemşire kılığında hastaneye girip yeni doğan bebeği kaçırmaya çalışan kadın, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şanlıurfa'da hemşire kılığında girdiği hastaneden yeni doğan bir bebeği kaçırma girişiminde bulunduğu iddia edilen kadın, çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine hemşire kılığında girerek yeni doğan ünitesinden bir bebeği kucağına alarak kaçırmaya çalıştığı iddia edilen H.İ.Ö. çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kadının daha önce düşük yaptığı için duygusal bir travma geçirdiği öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, olay, Salı gecesi saat 03.40 sıralarında Eyyübiye ilçesinde bulunan Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yaşandı. İddiaya göre hemşire kılığında hastaneye giren H.İ.Ö. isimli kadın, yeni doğan servisinden bir bebek alarak yoğun bakıma götüreceğini söyledi. Durumdan şüphelenen hastane görevlisi, hemşire kılığındaki kadına refakat etti. Görevlinin yanından ayrılmaması üzerine paniğe kapılan kadın, bebeği bırakarak kaçtı. Haber verilmesini üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, kimliğini belirledikleri kadını Eyyübiye ilçesinde yakaladı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan kadın, adliyeye sevk edildi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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