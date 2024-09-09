Devrekli Muhtarlar Derneği Emniyet Müdürlüğüne yapılan saldırıyı kınadı

Devrekli Muhtarlar Derneği tarafından geçtiğimiz günlerde Devrek Emniyet Müdürlüğünde görev yapan ekiplere karşı yapılan saldırı kınandı.

Devrekli Muhtarlar Derneği tarafından geçtiğimiz günlerde Devrek'te meydana gelen olayda İlçe Emniyet Müdürlüğünde görev yapan ekiplere karşı yapılan saldırı kınandı. Dernek olarak İlçe Kaymakamı Muhammed Evlice'ye ziyarette bulunan Muhtarlar Derneği Başkanı Fatih Çarıkçı şöyle dedi:

"Dernek üyeleri olarak bölgemizde ve ülkemizin herhangi bir yerinde emniyet güçlerimize yönelik gerçekleştirilen hain saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Bu tür saldırılar, toplumumuzun güvenliğini sağlamak için gece gündüz demeden fedakarca görev yapan emniyet mensuplarımıza ve onların temsil ettiği değerlere yapılan birer saldırıdır. Halkımızın huzurunu ve güvenliğini tehdit etmeye yönelik bu tür alçakça eylemler, asla amacına ulaşamayacak ve birliğimizi bozmak isteyenlere karşı her zaman dik duracağız. Devrekli Muhtarlar Derneği olarak emniyet teşkilatımızın her zaman yanındayız" diye konuştu.

Kaymakam Evlice ise," Emniyet güçlerimize yapılan saldırı asla affedilemez. Bu tür saldırılar kim veya kimler tarafından gelirse gelsin bunun affedilir bir tarafı olması mümkün değildir. Konu yargıya intikal etmiştir. Umarız bundan sonra ilçemizde bu tür olaylar vuku bulmaz" ifadelerine yer verdi. - ZONGULDAK