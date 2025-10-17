Haberler

Devrek'te Öğrencilere Sağlıklı Yaşam Eğitimi

Devrek'te Öğrencilere Sağlıklı Yaşam Eğitimi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zonguldak'ın Devrek İlçesi'nde minik öğrencilere yönelik düzenlenen 'Sağlıklı Çocuk Sağlıklı Gelecek' programı kapsamında sağlıklı beslenme, hijyen ve acil durum bilgileri hakkında eğitim verildi. Öğrencilere Sağlık Elçisi Rozeti ve kartları dağıtıldı.

Zonguldak'ın Devrek İlçesi Eğerci Beldesinde eğitim gören İlkokul öğrencilerine "Sağlıklı Çocuk Sağlıklı Gelecek" programı adı altında Zonguldak İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı tarafından minik öğrencilere sağlıklı beslenme, fiziksel aktivite, hijyen ve 112 Acil ve Ulusal Medikal Kurtarma Eğitimi ( UMKE ) çalışmaları konularında geniş kapsamlı olarak eğitimler verilerek, öğrencilere Sağlık Elçisi Rozeti ve kartları dağıtıldı.

Düzenlenen programa İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Mustafa Özkan Gün, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Pınar Menderes Turhan, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Sevilen Köktürk, Başkan Yardımcısı Ümit Çavuş, Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı Aydın Şanlıoğlu ve çok sayıda sağlık çalışanı katıldı.

Eğerci'de düzenlenen etkinlik alanında "Aile Hekimliği İstasyonu, Ağız ve Diş Sağlığı İstasyonu, Sağlıklı Beslenme İstasyonu, Fiziksel Aktivite İstasyonu, Kişisel Hijyen ve Bulaşıcı Hastalıklardan Korunma İstasyonu, 112 Acil Sağlık Hizmetleri ve UMKE (Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi) Tanıtım İstasyonu ve Geleneksel Çocuk Oyunları Alanı" kuruldu.

"Sağlıklı Çocuk Sağlıklı Gelecek" programı sadece bir proje değil, Türkiye'nin geleceğini sağlıklı nesillerle inşa etme vizyonunun kurumsal ve sürdürülebilir bir adımı olarak tanımlanmakta olduğunu belirten Zonguldak İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Mustafa Özkan Gün, düzenlenen programda yapmış olduğu konuşmada şöyle dedi:

"Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek" Programı kapsamında, öğrencilerin düzenli sağlık izlemleri yapılması, okul ortamlarında bulaşıcı hastalıklara karşı koruyucu önlemler geliştirilmesi ve okulların "sağlıklı yaşam merkezlerine" dönüşmesi hedeflenmektedir. Hazırlanan materyaller, saha uygulamaları ve sürdürülebilir eğitim içerikleriyle ülkemizin tüm çocuklarının sağlıklı bir geleceğe hazırlanması planlanmaktadır. Onun için toplumun eğitimi ve kişisel gelişim gerekmektedir. O nedenle biz, koruyucu sağlığın temeli olan aile hekimliğiyle beraber Sağlıklı Hayat Merkezlerimizin çok daha fazla kullanılmasını, oradan sağlık kültürünün oluşturulmasını amaçlıyoruz. Bugün bakıldığında toplumumuzun en büyük üç riski vardır. Bunlar kötü beslenme, kötü alışkanlık ve hareketsizliktir. Bu üç risk maalesef toplumumuzun önüne geçmektedir. Bunu sadece sağlıkçılar olarak, sağlık hizmetleriyle başarma şansımız yok. Bunu toplumun her kesiminden bireylerin çabasıyla ve bizlere olan katkılarıyla başarabiliriz." - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Abdullah Öcalan 'umut hakkı' talep etti: Devlet adım atmalı

Öcalan "umut hakkı" istedi
Öcalan'ın 'Umut hakkı' talebi sonrası DEM Parti harekete geçti

Öcalan'ın talebi sonrası DEM'den tansiyonu yükseltecek hamle
Gastronomi şehrinde mide bulandıran görüntüler! Düğünlere ve lokantalara vereceklerdi

Gastronomi şehrinde mide bulandıran görüntüler
Kızı ilk kez açıkladı: İşte Sırrı Süreyya Önder'in mal varlığı

Sırrı Süreyya Önder'in mal varlığı ilk kez açıklandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye'nin konuştuğu Barış 3 yıl sonra evden çıkarıldı, hamama götürüldü ve tıraş ettirildi

Türkiye'nin konuştuğu Barış 3 yıl sonra yıkanıp tıraş ettirildi
Kalp krizi sonrası ilk gelişme! Fatih Ürek'le ilgili umut veren detay

Yoğun bakımda yaşam savaşı veren Fatih Ürek'ten yeni haber
Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem hakkındaki iddialara son nokta konuldu

Herkes o iddiayı konuşuyordu! Test sonuçları belli oldu
Her yıl binlerce kişi geliyor: Alevi vatandaşların geçmek için sıraya girdiği delik

Alevi vatandaşların geçmek için sıraya girdiği delik
Türkiye'nin konuştuğu Barış 3 yıl sonra evden çıkarıldı, hamama götürüldü ve tıraş ettirildi

Türkiye'nin konuştuğu Barış 3 yıl sonra yıkanıp tıraş ettirildi
Kadro dışı kalan İrfan Can ve Cenk hakkında yeni karar

Kadro dışı kalan İrfan Can ve Cenk hakkında yeni karar
Fenerbahçe'den transferde dev operasyon! 3 bölgeye tam 6 yıldız isim aday

Taraftarın beklediği dev operasyonu başlatıyor
Beyazıt Öztürk geri dönüyor: Yeni sergi yolda

Beyazıt Öztürk'ten büyük sürpriz! Yeni proje için geri sayım başladı
Maç bitti ama gerilim bitmedi! İsrail FIFA'ya gidiyor: Aptal gibi davranma, yoksa kafanı kırarım

FIFA'ya gidiyorlar: Aptal gibi davranma, yoksa kafanı kırarım
Geçmişi Helenistik döneme kadar uzanan tarihi burca klima taktılar

Geçmişi Helenistik döneme uzanan tarihi yapıya büyük saygısızlık
Beşiktaş'ta flaş ayrılık! Sergen Yalçın 'Seni istemiyorum' dedi

Beşiktaş'ta flaş ayrılık! Sergen hoca "Seni istemiyorum" dedi
Köpeklere cinsel saldırıda bulunup öldüren doktora hapis cezası

Doktorun köpeklere yaptıkları cezasız kalmadı
AK Parti'ye geçeceği konuşulan Burcu Köksal'dan ilk açıklama

AK Parti'ye geçeceği konuşulan Burcu Köksal'dan ilk açıklama
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.