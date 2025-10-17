Devrek'te Öğrencilere Sağlıklı Yaşam Eğitimi

Zonguldak'ın Devrek İlçesi Eğerci Beldesinde eğitim gören İlkokul öğrencilerine "Sağlıklı Çocuk Sağlıklı Gelecek" programı adı altında Zonguldak İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı tarafından minik öğrencilere sağlıklı beslenme, fiziksel aktivite, hijyen ve 112 Acil ve Ulusal Medikal Kurtarma Eğitimi ( UMKE ) çalışmaları konularında geniş kapsamlı olarak eğitimler verilerek, öğrencilere Sağlık Elçisi Rozeti ve kartları dağıtıldı.

Düzenlenen programa İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Mustafa Özkan Gün, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Pınar Menderes Turhan, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Sevilen Köktürk, Başkan Yardımcısı Ümit Çavuş, Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı Aydın Şanlıoğlu ve çok sayıda sağlık çalışanı katıldı.

Eğerci'de düzenlenen etkinlik alanında "Aile Hekimliği İstasyonu, Ağız ve Diş Sağlığı İstasyonu, Sağlıklı Beslenme İstasyonu, Fiziksel Aktivite İstasyonu, Kişisel Hijyen ve Bulaşıcı Hastalıklardan Korunma İstasyonu, 112 Acil Sağlık Hizmetleri ve UMKE (Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi) Tanıtım İstasyonu ve Geleneksel Çocuk Oyunları Alanı" kuruldu.

"Sağlıklı Çocuk Sağlıklı Gelecek" programı sadece bir proje değil, Türkiye'nin geleceğini sağlıklı nesillerle inşa etme vizyonunun kurumsal ve sürdürülebilir bir adımı olarak tanımlanmakta olduğunu belirten Zonguldak İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Mustafa Özkan Gün, düzenlenen programda yapmış olduğu konuşmada şöyle dedi:

"Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek" Programı kapsamında, öğrencilerin düzenli sağlık izlemleri yapılması, okul ortamlarında bulaşıcı hastalıklara karşı koruyucu önlemler geliştirilmesi ve okulların "sağlıklı yaşam merkezlerine" dönüşmesi hedeflenmektedir. Hazırlanan materyaller, saha uygulamaları ve sürdürülebilir eğitim içerikleriyle ülkemizin tüm çocuklarının sağlıklı bir geleceğe hazırlanması planlanmaktadır. Onun için toplumun eğitimi ve kişisel gelişim gerekmektedir. O nedenle biz, koruyucu sağlığın temeli olan aile hekimliğiyle beraber Sağlıklı Hayat Merkezlerimizin çok daha fazla kullanılmasını, oradan sağlık kültürünün oluşturulmasını amaçlıyoruz. Bugün bakıldığında toplumumuzun en büyük üç riski vardır. Bunlar kötü beslenme, kötü alışkanlık ve hareketsizliktir. Bu üç risk maalesef toplumumuzun önüne geçmektedir. Bunu sadece sağlıkçılar olarak, sağlık hizmetleriyle başarma şansımız yok. Bunu toplumun her kesiminden bireylerin çabasıyla ve bizlere olan katkılarıyla başarabiliriz." - ZONGULDAK