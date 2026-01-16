Devrek'te Mirac Kandili coşku içerisinde idrak edildi

Devrek'te Miraç Kandili vatandaşlar tarafından coşku içerisinde idrak edildi.

Zonguldak'ın Devrek İlçesinde merkez ve köylerde yaşayan vatandaşlar Miraç Kandilini coşku içerisinde kutlamanın heyecanını yaşadılar. İlçede ki Merkez İbrahim Ağa Caminde organize edilen programda gecenin önemi hakkında cemaate hitap eden Devrek İlçe Müftüsü Murat Mutlu şöyle dedi:

"Sevgili Peygamberimiz (sav), Miraç'tan bizlere üç büyük hediyeyle dönmüştür. Birincisi, günde beş defa Rabbimizle buluşma imkanı veren ve "müminin mirac'ı" olarak ifade edilen namaz; ikincisi, Bakara Suresi'nin son ayetleri ve üçüncüsü ise tevhid inancına sahip olan herkesin ebedi kurtuluşa ereceği müjdesidir. Miraç bizlere, Cenab-ı Hakk'ın kullarına sevgi ve rahmet nazarıyla bakabilme imkanı sunar. Dua da bir miraçtır ve dua, Allah ile kul arasında kurulan yüce bir bağdır; insanın bu dünyadaki yalnızlığını gideren en büyük buluşmadır. Allah'ın sonsuz merhamet kapısını dua ve niyazla buluşturmak için Miraç Gecesi'nin büyük bir fırsat olduğunu unutmamalıyız. Bu vesileyle ilçemiz müftülüğünce bu geceye mahsus ilçemizde bulunan tüm camilerimizde Kur'an-ı Kerim tilaveti, vaaz, Mevlid-i Şerif ve hatim duasından oluşan programlar tertip etmiş bulunuyoruz. Bu duygularla başta Devrek ilçemiz olmak üzere ülkemizde ve dünyada yaşayan bütün Müslümanların Miraç Kandilini tebrik ediyor; bu mübarek gecede Cenab-ı Hakk'a açılan ellerin ve yapılan duaların, bütün İslam aleminin birlik, dirlik ve beraberliğine, insanlığın hidayetine vesile olmasını Yüce Allah'tan niyaz ediyorum."

Düzenlenen programın ardından hayırsever vatandaşlar tarafından cami cemaatine çeşitli ikramlarda bulunuldu. - ZONGULDAK