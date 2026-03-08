Haberler

Devrek'te çocuklar için iftar programı düzenlendi

Devrek'te çocuklar için iftar programı düzenlendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Devrek İlçe Müftülüğü'nün organize ettiği 'Cami-Çocuk Buluşması' kapsamında 200'den fazla öğrenci ile iftar programı gerçekleştirildi. Etkinlikte çocuklara yönelik yarışmalar, oyunlar ve hediyelerle dolu bir Ramazan şenliği yaşatıldı.

Devrek'te "Cami- Çocuk Buluşması" kapsamında iftar programı düzenlendi.

Devrek İlçe Müftülüğü Diyanet Gençlik organizesinde, "Cami-Çocuk Buluşması" kapsamında Merkez Ulu Camii'nde 200'den fazla öğrencinin katılımıyla çocuk İftarı programı düzenlendi.

Ramazan ayı boyunca ortaokul, lise ve üniversite gençleri için Devrek Diyanet Gençlik Merkezlerimizde kurulan "İyilik Sofrası" bu kez de çocuklar için anlamlı bir buluşmaya ev sahipliği yaptı. Organize edilen programa Kur'an-ı Kerim Tilaveti ve Mehteran gösterisi ile başlanırken, ardından Nasrettin Hoca, Karagöz-Hacivat gösterisi, yarışmalar, etkinlikler ve oyunlarla çocuklar keyifli anlar yaşadılar. Ramazan şenliği havasında geçen etkinlikte, çocuklara çeşitli hediyeler verildi. 200'den fazla öğrencinin katılım sağladığı programda, akşam namazının ardından görevliler nezaretinde iftar yapılarak etkinlik tamamlandı.

Başkanlık Müftüsü Ramazan Topcan ve İlçe Müftüsü Murat Mutlu'nun katıldığı programda, Topcan çocuklara Ramazan ayı ve dini konularla ilgili sorular yöneltti. Soruları doğru cevaplayan öğrencilere çeşitli hediyeler takdim ederek onları ödüllendirildi. Programın ardından çocuklara 'diş kirası' olarak pamuk şeker, bileklik ve çikolata ikram edildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İran'ın yeni dini lideri seçildi! İsmi güvenlik gerekçesiyle açıklanmayacak

İran'ın yeni dini lideri seçildi
ABD basını kaleme aldı: İşte savaş sonrası İran'ı bekleyen olası 6 senaryo

İşte savaş sonrası İran'ı bekleyen olası 6 senaryo
Putin'den ABD'nin önünde diz çöken Modi'ye tarihi ders

Putin'den ABD'nin önünde diz çöken Modi'ye tarihi ders
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cimrilere inat yazıyı kaldırmıyor, gören bir daha bakıyor

Cimrilere inat yazıyı kaldırmıyor, gören bir daha bakıyor
Otobüste infial yaratan görüntü! Genç kadının tepkisi sert oldu

Otobüste infial yaratan görüntü! Herkes sustu, onun tepkisi sert oldu
EGM kaosa el attı! 280 bin TL ödememek için bu 3 adımı yapmanız lazım

EGM kaosa el attı! 280 bin TL ödememek için bu 3 adımı yapmanız lazım
Karakolda makatına şişe sokulmaya çalışıldı iddiası! Müfettiş görevlendirildi

Karakolda makatına şişe sokulmaya çalışıldı iddiası! Harekete geçildi
Cimrilere inat yazıyı kaldırmıyor, gören bir daha bakıyor

Cimrilere inat yazıyı kaldırmıyor, gören bir daha bakıyor
Savaşta 9. gün! İran 'ABD'li askerleri esir aldık' dedi, İsrail 3 petrol deposunu füzelerle vurdu

İran'ın iddiası ABD'de deprem yarattı, İsrail can damarlarını vurdu
Bomba iddia: Kerem Aktürkoğlu istedi, müftü amcasının tayini iptal edildi

Kerem istedi, müftü amcasının tayini iptal edildi