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Devrek'te Berat Kandili Coşkuyla Kutlandı

Devrek'te Berat Kandili Coşkuyla Kutlandı
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Zonguldak'ın Devrek ilçesinde, vatandaşlar Berat Kandili'ni coşkuyla kutladı. Merkez Hacı İbrahim Ağa Yeni Camide düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı, ilahiler okundu ve dualar edildi. Devrek Müftüsü Murat Mutlu geceye dair önemli mesajlar verdi.

Devrek'te Berat Kandili vatandaşlar tarafından coşku ile kutlandı.

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde merkez ve köylerde yaşayan vatandaşlar Berat Kandilini coşku içerisinde kutlamanın heyecanını yaşadılar. İlçedeki Merkez Hacı İbrahim Ağa Yeni Camide organize edilen programda Kur'an-ı Kerim Tilaveti, mevlid hanlar tarafından ilahilerin okunması ve yapılan duaların ardından cemaate gecenin önemi hakkında hitap eden Devrek Müftüsü Murat Mutlu şöyle dedi:

"Öncelikle üç aylarla beraber başlayan rahmet ve mağfiret iklimini hep birlikte en derin şekilde hissetmeye başladığımızı ifade etmek isterim. Allah izin verirse bu gece inşallah beraberce Berat kandilini beraberce idrak etmek için bir araya gelmiş bulunmaktayız. Berat, kurtuluş demektir. Berat, bir ömür boyu üzerimizde biriken manevi kirlerden arınmak için Allah'ın bize vermiş olduğu en büyük nimetlerden ve en büyük fırsatlardan birisidir. Aynı zamanda Berat kandili, 11 ayın sultanı olan Kur'an ve Ramazan ayına hazırlık ve onun bir müjdecisi olması ile de önemlidir. Bu duygu ve düşüncelerle, Devrekli kardeşlerimiz başta olmak üzere bu mübarek gecenin tüm İslam alemine hayırlar getirmesini yüce Allah'tan niyaz ediyorum."

Düzenlenen program ve namaz sonrası hayırsever vatandaşlar tarafından cemaate çeşitli ikramlarda bulunuldu. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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