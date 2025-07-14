Devrek'te Aşure Programıyla Dayanışma Örneği

Devrek'te düzenlenen aşure programında köylü vatandaşlar bir araya geldiler.

Zonguldak'ın Devrek ilçesi Tellioğlu Köyünde düzenlenen aşure programında vatandaşlar bir araya gelerek dayanışma ve kaynaşmanın örneğini sergilediler. Muharrem ayı nedeniyle düzenlenen Tellioğlu Köyü Muhtarlığı ve vatandaşların işbirliğiyle hayata geçirilen aşure programında köy sakinleri bir araya gelerek birlik, beraberlik ve kaynaşmanın örneğini sergilediler. Merkez Mahalle'deki programa köy camisinde Kur'an- ı Kerim Tilaveti ile başlandı ve yapılan dualarla program sona ererken, etkinliğe katılan davetlilere aşure ve çeşitli ikramında bulunuldu.

Düzenlenen programda konuşan Tellioğlu Köyü Muhtarı Metin Köksal," Birlik beraberliğimizin pekişmesini sağlayan ve mübarek aylar içerisinde yer alan Muharrem ayının içinde olmaktan dolayı vatandaşlar olarak çok mutluyuz ve bu vesile ile de bir araya gelerek dayanışma ve kaynaşmanın örneğini sergiledik uzaktan yakından programımıza iştirak eden herkese teşekkür ediyorum " diye konuştu. - ZONGULDAK