Devletin şefkat eli şehit ailelerinin üzerinde Siirt'in Şirvan ilçesinin Daltepe ve Kalkancık köylerinde, 1993 yılında bölücü terör örgütü PKK'lı teröristlerce katledilen çoğu çocuk ve kadın 37 sivil vatandaş, düzenlenen törende dualarla anıldı.

Devletin şefkat eli şehit ailelerinin üzerinde

SİİRT - Siirt'in Şirvan ilçesinin Daltepe ve Kalkancık köylerinde, 1993 yılında bölücü terör örgütü PKK'lı teröristlerce katledilen çoğu çocuk ve kadın 37 sivil vatandaş, düzenlenen törende dualarla anıldı.

Siirt Valiliği himayelerinde Şirvan Kaymakamlığınca Daltepe ve Kalkancık şehitliklerinde düzenlenen anma töreni, şehitler için saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ile devam eden törende, Şirvan İlçe Müftüsü Basri Bilgetay tarafından şehitler için dua okudu.

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Dr. Kemal Kızılkaya,1993 yılında terör örgütü mensuplarınca hunharca gerçekleştirilen bu katliamın tarihte kara bir leke olarak tescil edildiğini söyledi.

"Bizler hiçbir zaman şehitlerimizi unutmayacağız. Onların emanetlerine millet olarak, devlet olarak her zaman sahip çıkacağız" diyen Vali Kızılkaya, "Gözü dönmüş bu caniler bir gece baskınında camilere sığınmış ve adı henüz konulmamış üç-beş aylık bebekler ile kadın ve yaşlı 37 vatandaşımızı şehit etti. Aziz şehitlerimizi rahmetle, minnetle anıyoruz. Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar terör örgütüne karşı mücadelemiz azim, inanç ve kararlılıkla devam edecektir. Şehitlerimizin ruhları şad, makamları ali olsun" dedi

Vali Kızılkaya ve beraberindekiler, Daltepe ve Kalkancık Köy şehitliğini ziyaret ederek, şehit kabirlerine karanfil bıraktı, dua edildi. Kızılkaya, şehit aileleri ve köy sakinleri ile bir araya gelerek, kendileri ile bir süre sohbet etti, sorun ve taleplerini dinledi.

Vali Kızılkaya şehitleri anma programının ardından Yağcılar Köyü Karakol Komutanlığı'nı ziyaret etti.

Bölgenin güvenlik asayişi hakkında askeri yetkililerden bilgi alan Vali Kızılkaya, Mehmetçikle sohbet ederek, kolaylıklar diledi.

Vali Kızılkaya ya İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Emrullah Büyük, Şirvan Kaymakamı Emrah Bütün ve İl Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Deniz eşlik etti.