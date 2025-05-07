Devlet Su İşleri'nde Hukuksuz Sürgün Protestosu

(ESKİŞEHİR) - Devlet Su İşleri (DSİ) 3. Bölge Müdürlüğü'nden Sondaj Şube Müdürlüğü'ne isteği dışında gönderilen 38 yıllık devlet memuru Yener Çalışkan için Eskişehir'de basın açıklaması yapıldı. Çalışkan, DSİ 3. Bölge Müdürlüğü önünde oturma eylemine başladı.

KESK'e bağlı Enerji Sanayi ve Maden Kamu Emekçileri Sendikası (ESM) Eskişehir İl Temsilciliği'nin çağrısıyla DSİ önünde yapılan açıklamaya KESK Eş Genel Başkanı Ahmet Karagöz, ESM Genel Başkanı Coşkun Doğanay, ESM Bursa Şube Başkanı Uğur Üçöz, CHP Eskişehir Milletvekili İbrahim Arslan ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri katıldı.

Yener Çalışkan'ın daha önce isteği dışında bir kuruma tayin ettirildiğini fakat mahkeme kararıyla kararın iptal ettirildiğini söyleyen ESM Eskişehir İl Temsilcisi Gökhan Soysal, yargı kararına rağmen Çalışkan'ın ikinci kez yer değişikliğine maruz bırakıldığını ifade etti.

Uygulamayı resmiyette tayin, gerçekte sürgün olarak tanımlayan Soysal, şunları kaydetti:

"İdare uygulamaları ile çalışan emekçiler üzerinde baskı kuruyor iş barışını ve huzurunu bozuyor. Birçok kez ve yetkisi dışında gerçekleştirdiği sürgünler, nedensiz yer değişiklikleri, kurum imkanlarının kullanılmasında kurum çalışanlarının haklarını gözetmeyerek kurum dışı şahıslara öncelik verilmesi, görevlendirmelerde liyakatin gözetilmemesi, görevi başındaki personellerin gerekçesiz bir şekilde görevlerinden el çektirilmesi, sendikamız üyesi hiçbir personelin şube müdürü olarak görevlendirilmemesi… saydığımız tüm bu uygulamalar ve sorunlar iş barışını bozmakta ve çalışanlar üzerinde bir baskı ortamının oluşmasına sebep olmaktadır. Bizler bu uygulamaların karşında durduğumuz için idarenin baskısıyla ve sendikal faaliyetlerimizin engellenme girişimleriyle karşı karşıyayız. Son yaşadığımız örnekte ise bu baskı ve yıldırma uygulamalarının sonuncusu bu uygulamalara karşı ses çıkaran sendika temsilcimiz Yener Çalışkan'ın sürgününün tekrarlanmasıdır."

"Yener Çalışkan hukuksuz uygulamaya maruz kaldı"

Yener Çalışkan'ın hukuksuz bir uygulamaya maruz bırakıldığını söyleyen KESK Eş Genel Başkanı Ahmet Karagöz, şunları söyledi:

"Hiçbir hukuki gerekçe sunmadan, hiçbir belge olmadan, keyfi bir şekilde arkadaşımız çalıştığı yerden iradesi ve bilgisi dışında alıp başka bir kuruma sürülüyor. Bunu biraz önce bölge müdürümüzle de bir görüşme gerçekleştirdik. Arkadaşımızı hukuksuz bir şekilde, hukuki olmayan yöntemlerle cezalandırmışsınız. Arkadaşımız da yargıya başvurmuş. Yargı yoluyla eski görev yerine iade edilmiş. Sonra aynı jet hızıyla usulde yapılan bir hata ile tekrar aynı usulsüzlükleri işleyerek genel müdürün onayıyla arkadaşımız ikinci mağduriyeti yaşamış. Bunun karşısında elbette KESK meşru mücadele hakkını kullanacak. Bu kurumlar müdürlerin kurumları değil. Bu kurumlar bu ülkede yaşayan 86 milyon insanın kurumlarıdır. Burada keyfi kimse davranamaz. Bugün Yener arkadaşımıza haksızlık yapılıyorsa, buradaki her emekçi haksızlığa maruz kalacağı anlamına gelir. Yener'in şahsında tüm kamu çalışanlarını sahiplendiğimizi ifade etmek istiyorum."

"Yukarıdan aşağıya bir keyfiyet söz konusu"

Kamu kurumlarında yukarıdan aşağıya keyfiyet olduğunun altını çizen CHP Eskişehir Milletvekili İbrahim Arslan, şu görüşleri dile getirdi:

"CHP olarak nerede haksızlık varsa, nerede bu haksızlığa karşı mücadele varsa orada olmaya özen gösteriyoruz. Bu mücadeleyi hep birlikte omuzlamaya hep birlikte yükseltmeye çalışıyoruz. O nedenle ortada en büyük sorunlardan bir tanesi Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bu iktidar eliyle var olan hukuk devleti, anayasal devlet olma özelliğinin, demokratik devlet olma özelliğinin rafa kaldırılarak hızla ortadan kaldırılmak istendiğini görüyoruz. Yener başkanımız hiçbir hukuki gerekçe gösterilmeden keyfi uygulamalarla görev yerinden uzaklaştırıldı ve sürgüne maruz bırakıldı. Her ne kadar örselense de yargı Yener arkadaşımızın haklı olduğuna karar vererek idareyi işlemi düzeltmeye davet etti. Ama yukardan başlayan keyfiyetlik yerelde de diğer kamu kurumlarında da ne yazık ki kendisini bir devlet görevlisi yerine iktidarın militanı görme anlayışıyla parti devleti göreme anlayışıyla hareketin sonucunda yargı kararlarını da yok sayarak kendi işlemlerinde ısrarcı olmaya çalışıyorlar. Bizler mecliste, sokakta, nerede olursa olsun sendikalarımızla omum omuza mücadele edeceğiz ve en yakın zamanda bu ülkede mutlaka gerçek halk iktidarını kuracağız."