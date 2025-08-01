Devlet Memurları Sendikası'ndan Yıpranma Talebi

Devlet Memurları Sendikası Genel Başkanı Tuncay Cengiz, "Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nde görevli sivil devlet memurlarına yılda 45 gün olacak şekilde fiili hizmet süresi zammı yani yıpranma verilmesini talep ediyoruz" dedi.

Devlet Memurları Sendikası Genel Başkanı Tuncay Cengiz, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde 8. Dönem Toplu Sözleşme sürecine ilişkin düzenlenen eylemde açıklama yaptı. Yetkili konfederasyonun tekliflerinin göstermelik olduğunu iddia Cengiz, "Yetkili konfederasyonun açıkladığı hezeyan dolu teklifleri inceledik. Göstermelik taleplerle oyalama çabalarına şahit olduk. Pazarcı tezgahı gibi panikle hazırlandığını gördük" dedi.

Cengiz, sendikasının yaptığı tekliflere de değinerek, "Toplu sözleşme görüşmelerinin başladığı 28 Temmuz Pazartesi günü Devlet Memurları Konfederasyonu olarak bu alanda yapmış olduğumuz basın açıklamasıyla seyyanen zammın taban aylıklara yansıtılması, maaş artışları, aile, çocuk, doğum ve ölüm yardımı, lojman, kritik bölge ve büyükşehir tazminatı, bayram ikramiyesi, 3600 ek gösterge, mülakatların ve yardımcı hizmetler sınıfının kaldırılması, kamu mühendisleri, şefler, müdürler, kariyer uzmanları, avukatlar, sözleşmeli personel gibi genele yönelik görüş ve taleplerimizi basın ve kamuoyuyla paylaşmıştık" diye konuştu.

"MSB, TSK Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı memurlara yıpranma payı talep ediyoruz"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na sundukları 8'i bakanlık olmak üzere 51 kurumdan oluşan büro bankacılık ve sigortacılık hizmet koluna yönelik taleplerini paylaşan Cengiz, "Farklı tarihlerde 549 defa düzenleme yapılan ve artık sistemi taşıyamaz hale gelen 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun liyakat ve kariyer planlaması ilkelerini önceleyen ve iş güvencesini koruyacak şekilde sil baştan düzenlenmesini ve kanunda savunma ve güvenlik, adalet, dış politika ve diplomasi, gümrük hizmetleri, sosyal güvenlik ve mali hizmetler sınıfının ihtas edilmesini istiyoruz. Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nde görevli sivil devlet memurlarına, Ticaret Bakanlığı'nda görevli gümrük muhafaza ve gümrük muayene memurlarına, 112 Acil Çağrı Merkezleri ile Göç İdaresi Başkanlığı'nda görevli personele, TÜİK'te görevli ankötörlere yılda 45 gün olacak şekilde fiili hizmet süresi zammı, yani yıpranma verilmesini talep ediyoruz" dedi.

Cengiz, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nde görevli sivil devlet memurlarının atanabileceği uzman, şef, şube müdürü ve daire başkanı kadrolarıyla kariyer uzmanı ve uzman yardımcısı kadrolarının ihtas edilmesini de talep etti. Cengiz, taleplerini şu şekilde sıraladı:

"Dışişleri Bakanlığı ve Avrupa Birliği Başkanlığı'nda, Sosyal Güvenlik Kurumu'nda, İçişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ve Gençlik Spor Bakanlığı taşra teşkilatlarında, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü ile İŞKUR Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatlarında kurum içinden de atama yapabilecek şekilde kariyer uzmanı ve uzman yardımcısı kadrolarının ihtas edilmesini istiyoruz. Ayrıca İŞKUR Genel Müdürlüğü iş ve meslek danışmanı kadrolarının kariyer mesleği olarak sayılmasını istiyoruz. Dışişleri Bakanlığı'nda ateşe yardımcı atamaları ve yurt dışı geçici görevlendirmelerde adaletin sağlanmasını, yurt dışı sözleşmeli personelin ücretlerinin iyileştirilmesini, sosyal yardımlar kapsamında sıla bileti, eğitim ve kira yardımı verilmesini, ayrıca talep eden sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesini istiyoruz." - ANKARA