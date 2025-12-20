Bilecik'te devlet hizmeti vatandaşın ayağına götürdü

Bilecik'in Yenipazar ilçesinde, kamu hizmetlerinin vatandaşlara yerinde ulaştırılması amacıyla devlet hizmeti vatandaşın ayağına götürdü.

Yenipazar Kaymakamı Mehmet Salih Uçar; İlçe Nüfus Müdürü, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Müdürü Elif Ceylan Kara ile Köylere Hizmet Götürme Birliği (KHGB) Müdürü Osman Aygüneş ile birlikte Dereköy köyünde vatandaşlarla bir araya geldi. Ziyaret kapsamında, İlçe Nüfus Müdürlüğüne gelemeyecek durumda olan bir vatandaşın Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı başvurusu, İlçe Nüfus Müdürü tarafından evinde alınarak işlemleri başlatıldı. Gerçekleştirilen çalışma ile kamu hizmetlerinin her vatandaşa kolay, hızlı ve yerinde ulaştırılmasının devletin temel yaklaşımı olduğu bir kez daha vurgulandı. Hane ziyaretinde Kaymakam Uçar, vatandaşlarla bir süre sohbet ederek hal ve hatırlarını sordu, iletilen talepleri dinledi.

Yenipazar Kaymakamı Mehmet Salih Uçar, "Vatandaşlarımızın kamu hizmetlerine erişimde herhangi bir mağduriyet yaşamaması önceliğimizdir. İhtiyaç duyulan her noktada devletimizin imkanlarını vatandaşlarımızın ayağına götürmeye devam edeceğiz. Devletimiz her zaman hemşerilerimizin yanındadır" dedi. - BİLECİK