Develi'de Çörek Otu Hasadı Başladı: Bir Tohumdan 700 Ürün

Kayseri'nin Develi ilçesinde çörek otu hasadı yapılmaya başlandı.

2026 yılında Develi ilçesine bağlı Zile Mahallesi'nde 7 Nisan'da ekimi yapılan çörek otu, yaklaşık 4 aylık bir süreç içerisinde yetişerek hasada hazır hale geldi. Bire 700 veren çörek otunda bir tohumdan 50 başak oluşuyor her başakta 115-120 tane çörek otu 7 çentiği içerisinde yaklaşık 600 ile 700 arasında çörek otu ürünü verebiliyor.

Develi'de çörek otu üretiminde, tarımsal çeşitliliği artırmak amacıyla Zile Mahallesi'ndeki demonstrasyon ve Ar-Ge alanında deneme ekimleri yapılmıştı. Zile Mahallesi'nde daha önce kenevir ekimi yapılan Ar-Ge uygulama alanına, Nisan 2026'da alternatif tıbbi ve aromatik bir bitki olan çörek otu ekimi yapıldı. Yapılan ekimlerle bölgedeki çiftçilere yol göstermek, iklim ve toprak şartlarına uyumunu gözlemlemek ve tarımsal çeşitliliği desteklemek hedefleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı