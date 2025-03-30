Develi'de Bayram Coşkusu: Camiye Akın Edenlerle Sakal-ı Şerif Ziyareti

Kayseri'nin Develi ilçesinde Ramazan Bayramı'nda vatandaşlar camilere akın ederken, cemaat Sakal-ı Şerif'i ziyaret imkanı buldu.

Ramazan Bayramı'nın gelmesiyle vatandaşlar dün son teravih namazı ve sabah da Bayram namazı için camilere akın etti. Namazlarını kılan vatandaşlar, dualarını ederek bayram heyecanını yaşadı. Öte yandan Develi Cami Kebir'de Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı. Cemaat, yoğun ilgi gösterirken Sakal-ı Şerif'i gören vatandaşlar duygu dolu anlar yaşadı. - KAYSERİ