Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram mesajında dikkat çeken sözler: Sınırsız vakte sahip değiliz

Bayram mesajında dikkat çeken sözler: Sınırsız vakte sahip değiliz
Konut satışlarında yeni dönem! Şişirme fiyatlar tarihe karışacak

Konut satışlarında yeni dönem
Suriye'de Cumhurbaşkanı Şara'nın ilk kabinesi açıklandı! Dikkat çeken isimler var

İşte Ahmed Şara'nın ilk kabinesi
Gazze'de İsrail katliamı durmuyor! Bayram sabahını da kana buladılar

Bayramın en acı karesi

Develi'de Bayram Coşkusu: Camiye Akın Edenlerle Sakal-ı Şerif Ziyareti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'nin Develi ilçesinde Ramazan Bayramı'nda vatandaşlar camilere akın ederken, cemaat Sakal-ı Şerif'i ziyaret ederek duygu dolu anlar yaşadı.

Kayseri'nin Develi ilçesinde Ramazan Bayramı'nda vatandaşlar camilere akın ederken, cemaat Sakal-ı Şerif'i ziyaret imkanı buldu.

Ramazan Bayramı'nın gelmesiyle vatandaşlar dün son teravih namazı ve sabah da Bayram namazı için camilere akın etti. Namazlarını kılan vatandaşlar, dualarını ederek bayram heyecanını yaşadı. Öte yandan Develi Cami Kebir'de Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı. Cemaat, yoğun ilgi gösterirken Sakal-ı Şerif'i gören vatandaşlar duygu dolu anlar yaşadı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.