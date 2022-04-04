Develi'de 330 aileye yemek desteği - Haberler

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Develi'de 330 aileye yemek desteği

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Develi'de 330 aileye yemek desteği

Develi Belediyesi tarafından hasta, yaşlı, bakıma muhtaç ve yemek hazırlamaya güç yetiremeyen kimselere yönelik yapılan yemek desteği, Ramazan'da da devam ediyor.

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Develi Belediyesi tarafından hasta, yaşlı, bakıma muhtaç ve yemek hazırlamaya güç yetiremeyen kimselere yönelik yapılan yemek desteği, Ramazan'da da devam ediyor.

İlçe merkezinde 330 aileye yapılan yemek desteğinin üç ayların başında başlayıp Ramazan Bayramı'na kadar devam edeceğini belirten Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar "Rahmet, bereket ve yardımlaşmanın daha büyük anlam kazandığı bu mübarek günlerde böylesi bir yardım kampanyası içinde olduğumuz için gönlümüz huzur içindedir. Tertemiz hijyenik ortamda hazırlanan yiyeceklerimizi öncesinde tespit ettiğimiz ailelerimize ulaştırarak bir nebze olsa da yüklerini hafifletiyor, dualarını alıyoruz" dedi.

Hizmetten faydalanan vatandaşlar ise, Başkan Cabbar ve belediye ekiplerine teşekkür etti. - KAYSERİ

Develi'de 330 aileye yemek desteği

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Develi Belediyesi, Ramazan Bayramı, Hisarcık, Develi, Yerel, Haberler

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