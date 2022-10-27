Deva Partisi Elazığ İl Başkanı Kangal'dan Danıştay'ın Maden İhalesiyle İlgili Kararına Tepki: "Bu Madenlerin Peşkeş Çekildiği Ortaya Çıkmıştır"

DEVA Partisi Elazığ İl Başkanı Mehmet Kangal, Danıştay’ın Elazığ Mermerciler ve Madenciler Derneği’nin açtığı davada idare mahkemesinin Port Madencilik A.Ş.’nin aldığı ihaleyle ilgili verdiği ‘durdurma’ kararını bozmasına ilişkin “Danıştay'ın kararıyla Elazığ'ın menfaatleri rafa kaldırılmıştır... Adil bir rekabet ortamı oluşturulmadan, henüz yüzde 30 rezerv tespit edilerek düşük bir ihale bedeliyle bu madenlerin tabiri caizse peşkeş çekildiği ortaya çıkmıştır ve bu kamuoyu vicdanını derinden yaralamıştır” dedi.

DEVA Partisi Elazığ İl Başkanı Mehmet Kangal, Danıştay'ın Elazığ Mermerciler ve Madenciler Derneği'nin açtığı davada idare mahkemesinin Port Madencilik A.Ş.'nin aldığı ihaleyle ilgili verdiği 'durdurma' kararını bozmasına ilişkin " Danıştay'ın kararıyla Elazığ'ın menfaatleri rafa kaldırılmıştır... Adil bir rekabet ortamı oluşturulmadan, henüz yüzde 30 rezerv tespit edilerek düşük bir ihale bedeliyle bu madenlerin tabiri caizse peşkeş çekildiği ortaya çıkmıştır ve bu kamuoyu vicdanını derinden yaralamıştır" dedi.

Elazığ'da zengin maden rezervi ihalesini Cengiz Holding Yönetim Kurulu Üyesi Şeref Cengiz'in ortağı olduğu Port Madencilik A.Ş. almış; Elazığ Mermerciler ve Madenciler Derneği, ihalenin iptali istemiyle idare mahkemesine dava açmıştı. Ankara 13. İdare Mahkemesi, ihalenin yürütmesinin durdurulmasına karar vermişti. Bu karara yapılan itiraz üzerine Danıştay 13. Dairesi, idare mahkemesinin kararını bozdu.

Konuyla ilgili açıklama yapan DEVA Partisi Elazığ İl Başkanı Mehmet Kangal, şunları söyledi:

"KAMUOYUNDA OLUŞAN 'ADRESE TESLİM İHALE' ŞÜPHESİ GERÇEK OLMUŞTUR"

"İlimizde aylar önce Cumhuriyet tarihinin en büyük maden rezervlerine rastlandı ve kamuoyunda büyük bir heyecanla karşılandı. Tabii o dönemde Elazığ'da büyük bir kamuoyu oluştu. Gerek STK'lar gerek sivil toplum kuruluşlarının yanında siyasi partiler, Ticaret Odası bunu dört elle sahiplendi ve hep beraber bu maden rezervinin Elazığ'a büyük fayda sağlaması adına ortak hareket edildi. Ancak bu kadar ortak hareket edilmenin hassasiyeti karşısında kamuoyunda bir şüphe vardı. Ne yazık ki benzer ihalelerde olduğu gibi adrese teslim bir ihale gerçekleştirilecek korkusu ve beklenen de oldu, ihale gerçekleştirildi. Elazığ'ın faydasına olabilecek maddeler ihalenin şartnamesine eklenmedi ve netice itibariyle 'adrese teslim bir şekilde' ihale gerçekleştirilmiş oldu. Bunun karşısında Elazığ maden mühendisleri, sivil toplum kuruluşu buna itiraz etti ve Ankara İdare Mahkemesi'nde açtığı davayı kazandı ve ihale iptal oldu. Bu karar Elazığ'da büyük bir sevinçle karşılandı. Zafer edasıyla karşılandı. Ancak geçen hafta verilen Danıştay kararı bu sevinci şehrin kursağında bıraktı. Neden kursağında bıraktı? Belki de bu ihalenin iptal kararıyla beraber şehirdeki beklentiler karşılanacak Elazığ'ın ya da ülkenin faydasını olabilecek, bir şekilde maddeler ihale şartnamesine eklenecek ve adil bir rekabet ortamında tekrar ihale edilecekti. Ancak ne yazık ki buna izin verilmedi.

"ELAZIĞ'IN VE ÜLKENİN MENFAATLERİ RAFA KALDIRILMIŞTIR"

Danıştay'ın verdiği kararla, idare mahkemesinin hukuka aykırı olduğu hususlar kabul edilmeyerek iptal kararı kaldırıldı ve en başa dönüldü. Yani yapılan ihale hukuka uygun olmuştur aynı firmaya bir şekilde gerçekleştirilmesi 'hukuka uygundur' denilerek Elazığ'ın menfaatleri rafa kaldırılmıştır. Gelinen aşama itibariyle biz şunu görüyoruz. Adil bir rekabet ortamı oluşturulmadan, henüz yüzde 30 rezerv tespit edilerek düşük bir ihale bedeliyle bu madenlerin tabiri caizse peşkeş çekildiği ortaya çıkmıştır ve bu bizim kamuoyu vicdanını derinden yararlamıştır. Artık bu aşamadan sonra idare tarafından bu hususun önemle üzerinde durularak, bu aşamadan sonra mümkün olduğunca Türkiye'nin ve Elazığ menfaatine olacak şekilde bu sürecin belirlenmesi gerekmektedir. Yoksa Elazığ'ın büyük bir maden rezervi, bu ülkenin büyük bir maden rezervi çöpe atılmış olacaktır. Bu hususun önemli üzerinde durulması ve beklentilerin az da olsa karşılanarak vatandaşın sesine kulak verilmesini istiyoruz."