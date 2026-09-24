Haberler

Dernek Başkanı Aslan, Edremit Körfez Havalimanı'ndan Karadeniz'e uçuş çağrısı yaptı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Dernek Başkanı Aslan, Edremit Körfez Havalimanı'ndan Karadeniz'e uçuş çağrısı yaptı
Güncelleme:
+37 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Doğu Karadenizliler Derneği Başkanı Mehmet Ali Aslan, Balıkesir'de yaşayan yaklaşık 90 bin Karadenizli için Edremit Körfez Havalimanı'ndan Karadeniz'e uçuş çağrısı yaptı. Aslan, 20 saatlik yolculuk yerine haftada en az bir seferin kolaylık ve turizm sağlayacağını söyledi.

Doğu Karadenizliler Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Mehmet Ali Aslan, Balıkesir genelinde yaklaşık 90 bin Karadenizlinin yaşadığını belirterek, Edremit Körfez Havalimanı'ndan Karadeniz'e düzenli uçuş başlatılması çağrısında bulundu.

Karadenizlilerin memleketlerine ulaşmak için yaklaşık 20 saatlik karayolu yolculuğu yaptığını belirten Aslan, haftada en az bir uçuşun dahi önemli bir kolaylık sağlayacağını söyledi.

Aslan, "Burada yaşayan Karadenizliler memleketlerine daha kolay ulaşırken, Karadeniz'den bölgemize gelecek vatandaşlar için de önemli bir ulaşım imkanı oluşacaktır. Bu uçuşlar aynı zamanda karşılıklı turizme de katkı sağlayacaktır" dedi.

Yetkililere çağrıda bulunan Aslan, "Karadenizlilerin sesi olarak Edremit Körfez Havalimanı'ndan Karadeniz'e haftada en az bir sefer düzenlenmesini talep ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Simge Sağın'ın kapısı her hafta çalıyor! 101 gülün kimden geldiğini o da bilmiyor

Simge Sağın'a 3 haftadır aynı sürpriz! Her seferinde tam 101 tane

Survivor’da başlayan aşklarına Mira katıldı! Mert Öcal ile Sude Burcu anne-baba oldu

Aşkları Survivor’da başlamıştı! Mert Öcal ile Sude Burcu anne-baba oldu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

New York'taki zirvede karar alındı! TSK, Irak'taki o yerleşkeden çekiliyor

PKK'nın Irak'taki kararının ardından, TSK oradan çekiliyor
Nereden nereye! Dünya devi çimlerini satmaya başladı

Nereden nereye! Dünya devi çimlerini satmaya başladı
64 yıl sonra bir ilk! Çin liderinden ABD'ye tarihi ziyaret

64 yıl sonra bir ilk! Trump tarihe geçti
Gelinin attığı buketi yakalamıştı! Down sendromlu Elif için Burdur'da düğün kuruldu, ilk dansını babasıyla yaptı

Gelinin attığı buketi yakaladı! Mahalle onun için düğün kurdu
Fon soruşturmasında 14 şüpheli daha tutuklandı

Soruşturma gittikçe büyüyor! Gece yarısı çok sayıda tutuklama
Zelenskiy açıkladı! Esir alınan Kuzey Kore askerleri Güney Kore'ye gönderildi

Savaş sürerken Zelenskiy'den Kim'i küplere bindirecek esir hamlesi
Mansur Yavaş'tan istifa sonrası ilk açıklama! Adaylık sorusuna bakın ne yanıt verdi

Mansur Yavaş'tan istifa sonrası ilk açıklama