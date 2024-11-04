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Derinkuyu'da AFAD Ekibi 25 Metrelik Kuyudan Kediyi Kurtardı

Derinkuyu'da AFAD Ekibi 25 Metrelik Kuyudan Kediyi Kurtardı
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Nevşehir'in Derinkuyu ilçesinde 25 metrelik bir su kuyusuna düşen kedi, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri tarafından kurtarıldı. Kurtarılan kedi daha sonra sahibine teslim edildi.

Nevşehir'in Derinkuyu ilçesinde 25 metrelik kuyuya düşen kediyi İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ( Afad ) ekipleri canlı olarak kurtardı.

Olay, Derinkuyu ilçesi Tilköy Yukarı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; bir kedinin su kuyusuna düştüğü ihbarını alan AFAD ekibi, kısa sürede bölgeye gitti. Yaklaşık 25 metre derinlikte olan kuyuya inen ekipler, kediyi çıkardı.

Kurtarılan kedi sahibine teslim edildi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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