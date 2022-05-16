Derince Belediye Meclisi CHP Grup Başkanvekili Erhan Akpınar: Bu Gerekçesiz ve Hukuka Aykırı Kararınızı Tanımıyoruz - Haberler

SEFA GARDİYANOĞLU

Şarkıcı Aynur Doğan'ın Kocaeli'nin Derince ilçesinde vereceği konser, AKP'li Derince Belediyesi tarafından iptal edildi. Derince Belediye Meclisi CHP Grup Başkanvekili Erhan Akpınar, "Bu gerekçesiz ve hukuka aykırı kararınızı tanımıyoruz" dedi.

Uluslararası Dünya Müzik Fuarı (WOMEX) 2021 sanatçı ödülüne layık görülen Aynur Doğan'ın Kocaeli'nin Derince ilçesinde 20 Mayıs'ta vereceği konser, AKP'li Derince Belediyesi tarafından iptal edildi. Aynur Doğan'ın Derince Açık Hava Sahnesi'nde vereceği konserin iptal edildiğini sosyal medya hesabından duyuran Derince Belediyesi, "İlçemiz sınırları içerisinde özel bir firmanın yapacak olduğu konser organizasyonunun, yapılan detaylı inceleme sonucunda uygun olmadığı tespit edilmiş olup, etkinlik belediyemiz tarafından iptal edilmiştir" açıklamasını yaptı.

"BU GEREKÇESİZ VE HUKUKA AYKIRI KARARINIZI TANIMIYORUZ"

Derince Belediye Meclisi CHP Grup Başkanvekili Erhan Akpınar, bugün yaptığı açıklamada, belediyenin iptal kararına tepki gösterdi. Akpınar, şunları söyledi:

"Derince Belediyesi'nin, ses sanatçısı Aynur Doğan'ın konserini uygun olmadığı gerekçesiyle iptal ettiğini öğrendik. Son zamanlarda valilerin konser ve festivalleri iptal ettiğini biliyoruz. Ne yazık ki bu yasakçı zihniyete Derince Belediyesi de dahil oldu. Cumhuriyet Halk Partisi meclis üyeleri olarak soruyoruz; neyi uygun bulmadınız? Gerekçeniz neydi? Kültür ve sanat düşmanlığından ve yasakçı zihniyetten vazgeçmeyecek misiniz? Bu kararı, Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'na, Grup Başkanvekilimiz Özgür Özel'e küfür ve hakaret eden Derince Belediyesi Kültür Müdürü'nüz mü aldı? Bu gerekçesiz ve hukuka aykırı kararınızı tanımıyoruz."