Deremde hayatını kaybeden yeğeninin sünnetliğini mezarına astı

Malatya'da meydana gelen depremde annesi ve kardeşiyle birlikte hayatını kaybeden 7 yaşındaki Ali Osman yazın sünnet olma hayali yok olunca teyzesi mezarına sünnetliğini astı

ADANA - Malatya'da meydana gelen depremde annesi ve kardeşiyle birlikte hayatını kaybeden 7 yaşındaki Ali Osman'ın mezarına teyzesi tarafından sünnetlik asıldı. Teyze Nazlı Umaç, "sünnet olma planları vardı, beraber salon bakıyorduk" dedi.

yazın sünnet olma hayali yok olunca teyzesi mezarına sünnetliğini astı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat günü meydana gelen iki ayrı depremde 11 ilde ağır hasar meydana gelirken 40 binden fazla insan hayatını kaybetti. Bu illerden biri de Malatya oldu. İlk depremde Malatya'nın Ciritpınar Mahallesinde 7 katlı apartmanda yıkıldı. Apartmanların enkazında 6 yıl önce eşinden boşanan ve 3 çocuğuyla birlikte yaşayan Özlem Yılmaz'da kaldı. Apartmanın yıkılmasının ardından arama-kurtarma çalışması başlatıldı. Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü arama kurtarma ekipleri çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında 12 yaşındaki Aysima'ya ulaşıldı. Ekipler Aysima'yı yoğun mesai harcayarak sağlık ekiplerinin de desteğiyle kurtardı. Ancak anne Özlem Yılmaz, oğlu Ali Osman ve kızı Nur Sima Birinç'in cansız bedenine ulaşıldı. Cenazeler Adana'ya getirilerek Kabasakal Mezarlığında toprağa verildi. Teyze Nazlı Umaç, yeğeninin mezar tahtasına sünnetliğini astı. Bu durum mezara gerenleri duygulandırdı. Umaç, yeğeninin yazın sünnet olacağını belirterek, "Yeğenim sünnet olmayı çok istiyordu. Şimdiden hayaller kuruyordu. Ancak depremde annesi ve bir kardeşiyle birlikte hayatını kaybetti Ben de sünnet olmayı çok istediği için aldığı sünnetliği mezarına koydum" diyerek gözyaşlarını tutamadı.