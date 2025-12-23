Haberler

Derecik'te vefa örneği: Şehit mezarlıkları yeniden yapıldı

Güncelleme:
Hakkari'nin Derecik ilçesi Anadağ köyü Mamraş bölgesinde 1 Mart 1990 tarihinde meydana gelen saldırıda hayatını kaybeden, aralarında 1 bebeğin de bulunduğu 8 şehidin mezarı yıllar sonra yeniden yapıldı.

Kuzey Irak sınır hattındaki Derecik ilçesinde göreve başlayan 1. Hudut Tabur Komutanı Kurmay Yarbay Kıvanç Köseoğlu, bölgede yıllardır hasar gören ve sahipsiz kalan şehit mezarlarının onarılması için çalışma başlattı. Yürütülen çalışmanın tüm masraflarını bizzat kendisi karşılayan Köseoğlu, kısa sürede askerler, güvenlik korucuları, şehit yakınları ve bölge halkının desteğiyle mezarların onarımını tamamladı. Yapılan çalışmalar sonucunda şehit mezarları düzenlenerek anıt niteliğinde bir alan oluşturuldu.

Çalışmalar, bölge halkı ve şehit ailelerince büyük takdirle karşılandı. Şehit yakınlarından İmat Güngör, "Yıllardır şehitlerimizin mezarlıkları sahipsiz ve bakımsızdı. Bölgeye yeni atanan Kurmay Yarbay Kıvanç Köseoğlu'nun kendi imkanlarıyla başlattığı bu çalışma bizleri çok duygulandırdı. Allah kendisinden razı olsun" dedi. - HAKKARİ

